Fotografia portretowa w wykonaniu Dagmary Krajewskiej

Z cyklu "Kobieta sukcesu" rozmawiam z właścicielką studia zajmującą się fotografią portretową panią Dagmarą Krajewską.

Czym zajmuje się Pani Studio?

Czym charakteryzuje się fotografia portretowa?

Jak wygląda praca z modelką?

Gdzie można Was znaleźć?

Nasze Studio to studio fotograficzne, które przede wszystkim skierowane jest do wszystkich kobiet w każdym wieku. Kobiet, które w biegu codziennego życia nie mają czasu aby pomyśleć o sobie, nie mają czasu aby spojrzeć w lustro i dostrzec swoje prawdziwe piękno. Bardzo ostra samokrytyka, którą często słyszę, gdy podnoszę aparat chcąc kogoś sfotografować, jest moim zdaniem bezpodstawna. My kobiety jesteśmy same dla siebie zbyt surowe, skupiamy się nieustannie na tym co poprawić, dopatrujemy się wad, zamiast kochać siebie i cieszyć się tym co mamy. Kobiece piękno jest czymś niesamowitym, każda z nas ma je w sobie i to właśnie chcemy pokazać naszym klientkom. Praca, którą wykonuję skupia wszystkie moje chęci, pasję, energię i doświadczenie – umożliwiając stworzenie obrazu chwili, która w postaci namacalnej fotografii pozostaje pamiątką na całe życie. To wspaniały i nietuzinkowy prezent dla każdej kobiety.Sposobów na sportretowanie osoby jest wiele. My skupiamy się na tym aby kobieta w czasie sesji wyglądała i czuła się niesamowicie i ten stan uwieczniamy na fotografii. Staramy się stworzyć obraz, który zachwyci klientkę. Za pomocą makijażu, fryzury, doboru stroju, tła, oświetlenia, pozy i kompozycji podkreślamy wszystkie atuty. Jednak w portrecie poza wyglądem liczy się coś jeszcze . Chodzi o kontakt fotografa z modelem, o uzyskanie spojrzenia, uśmiechu, wyrazu twarzy, który będzie intrygował i przyciągał uwagę każdego oglądającego. Nie jest to łatwy rodzaj fotografii, wymaga ogromnego zaangażowania obu stron, fotografa i modela, jednak efekt zawsze wart jest wysiłku. Fotografia portretowa jest fascynująca i bardzo ważna. Dla mnie osobiście ogromną wartość mają stare zdjęcia moich rodziców. Często do nich wracam, porównuję siebie do mamy gdy była w moim wieku, a moje dzieci szukają w sobie podobieństw do dziadków. Rola portretu jako narzędzia do postrzegania samej siebie jak również jako pamiątki rodzinnej jest nie do przecenienia.Osoby, które odwiedzają nasze studio, często mają styczność z profesjonalną sesją po raz pierwszy. Dlatego też wszelkie zachowania z jakimi się spotykam, ukazują szczere emocje podszyte sporą dawką zaciekawienia ale i niepewności. Na szczęście już po pierwszych naciśnięciach spustu migawki znika zdenerwowanie, modelka czuje się coraz pewniej. Fotograf niejako prowadzi modelkę przez sesję, cały czas z nią rozmawia, pokazuje i ustawia w jak najkorzystniejszej pozycji całą sylwetkę nieustannie kontrolując kompozycję a jednocześnie starając się wydobyć pozytywne emocje. Kilka razy zmieniamy stylizację i atmosferę zdjęć. Niektóre ujęcia są lekkie, radosne inne tajemnicze i uwodzicielskie. Cała sesja trwa około 4 godziny.Studio znajduje się w starej Fabryce Porcelany w Katowicach na ulicy Porcelanowej 23. To bardzo klimatyczne miejsce, w którym siedzibę ma wiele kreatywnych firm. Postindustrialne otoczenie jest bardzo inspirujące, dlatego odbywa się tu wiele imprez kulturalnych. To miejsce tętni życiem i dlatego cieszymy się, że udało nam się właśnie tu otworzyć naszą pracownię portretową. Zapraszamy serdecznie do kontaktu:Dziękuję za rozmowę