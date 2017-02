Gdańsk: Śmieciowy kłopot. Ponad pół roku czekali na klucz do wiat

Ponad pół roku musieli czekać mieszkańcy bloku przy ulicy Chodkiewicza 11 w gdańskim Brzeźnie na klucz do wiaty śmietnikowej. Do zeszłego wtorku była ona zamknięta. Teraz wstawiono do niej kubły, które od miesięcy stały obok obudowy.

Śmietnik zamykany na klucz

„Uprzejmie informujemy lokatorów, którzy jeszcze nie odebrali kluczy do obudowy śmietnikowej, że są do obioru w biurze BOM 9, ul. Na Zaspę 31” – kartkę z informacją od administratora budynku, wywieszono w bloku na tablicy ogłoszeń.- Klucze rozdawano w ubiegłym tygodniu. Każdy dostał po jednym. Podobno jeszcze nie wszyscy je odebrali – informuje pani Bogusława, mieszkanka bloku przy ul. Chodkiewicza. – Są tu 74 rodziny. Do tej pory wyrzucaliśmy śmieci do pojemników stojących przy obudowie śmietnikowej. Postawiono ją w czerwcu zeszłego roku. Podobno było coś nie tak zrobione jak powinno. Musieli ją poprawić – dodaje.Problem przesypujących się pojemników na śmieci i walających się wokół nich odpadków rozrzucanych przez wiatr po osiedlu od dawna znany jest m.in. Straży Obywatelskiej Brzeźna. Na jej facebokowym profilu mieszkańcy wielokrotnie komentowali działania administracji.- Jakaś kpina, zrobili wiatę a śmietniki dalej na zewnątrz stoją - pisał w ostatnich dniach stycznia br. pan Piotr, zbulwersowany mieszkaniec bloku przy Chodkiewicza.- Błąd, że nie oddano kluczy z odbiorem technicznym - przyznaje Dariusz Okoński, administrator z Biura Obsługi Mieszkańców nr 9 GZNK. – Poślizg spowodowany był też m.in. dorobieniem kluczy. Biliśmy się z myślami, kto ma za nie zapłacić. Ich koszt to tysiąc złotych. Pomógł tu Dział Techniczny GZNK. Teraz wokół bloku powinno być czyściej – dodaje Okoński.Na nieporządek wokół posesji przy ul. Chodkiewicza zwracała uwagę m.in. pani Katarzyna, mieszkanka bloku, którego okna wychodzą na śmietnik. W marcu ub.r. apelując o wiatę zamykaną na klucz na fanpage’u Straży Obywatelskiej Brzeźna pytała: czy naprawdę nie da się z tym coś zrobić?Po licznych skargach mieszkańców administracja zakazała wynoszenia śmieci przez dzieci. Wskazywała ich, jako sprawców powstającego bałaganu. Zakaz obowiązywało do czasu, kiedy o sprawie dowiedział się Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.W pierwszych dniach czerwca ub.r. zrealizowano plany budowy nowej altany śmietnikowej przy ulicy Chodkiewicza 11. Jak się okazuje obudowa mogła już stanąć dużo wcześniej. W wyniku decyzji poprzedniego kierownika Biura Obsługi Mieszkańców nr 9 GZNK, trafiła ona do innej wspólnoty w Nowym Porcie.Do zeszłego wtorku, 8 lutego 2017 r. administrowany przez miasto punkt gromadzenia odpadów był miejscem podrzutów śmieci, które niejednokrotnie wysypywały się z pojemników. Rozdziobywane przez ptactwo i wygrzebywane przez zbieraczy walały się wokół bloku. Czy teraz się to zmieni?