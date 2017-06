Gdyby głosowano dzisiaj, Putin ponownie zostałby prezydentem

Badania rosyjskiego Centrum Lewady potwierdzają niesłabnące poparcie i zaufanie narodu rosyjskiego do swego prezydenta. Na dzień dzisiejszy Władimir Putin może być pewny ponownej wygranej. Wiadomo, że wybory odbędą się 18 marca 2018 roku.

63 proc.

"niezłomnie, brutalnie i konsekwentnie walczyć z terrorystami aż do ich całkowitego unicestwienia".

"mówi to o czym Putin myśli"

sześć procent

Cztery procent

Dwa procent

pięć procent

82 proc

Dziewięć procent

26 proc.

56 proc.

18 proc.

Najnowsze badania sondażowe opinii publicznej w Rosji, ukazują niezachwianą pozycję Władimira Putina. Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższych dniach,Rosjan oddałoby głos popierający obecną głowę państwa. Tak wynika z ankiet niezależnej rosyjskiej pracowni badania opinii publicznej Centrum Lewady. Obywatele Federacji Rosyjskiej nawet jeśli nie darzą sympatią Putina, uważają go za jedynego prawdziwego przywódcę na chwilę obecną. Nie widzą innego autorytetu, kogoś o równie silnym wizerunku. Obecny prezydent zyskał w oczach swego narodu przede wszystkim za sprawą polityki militarnej. Od czasu zakończenia II wojny światowej, żaden z rosyjskich przywódców nie zdobył tak dużego uznania wśród swoich rodaków za sprawą rozgrywanych konfliktów zbrojnych. Złożyły się na to aneksja Krymu, działania w Syrii i konsekwentna realizacja obietnicy, że będzieKontrkandydaci Putina wypadają zatem blado, ich kapitał społecznego zaufania i poparcia nie stanowi zagrożenia. Właściwie można mówić o statystach, figurach posiłkowych czy nawet o kandydatach technicznych. Najmocniejszym z konkurentów jest oczywiście ten, który, czyli Władimir Żyrinowski. Wiceprzewodniczący Dumy i przewodniczący Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji na chwilę obecną zaskarbił sobiegłosów. W wyborach prezydenckich startował już pięciokrotnie. Jego uczestnictwo jest tylko częścią ponownej intronizacji Putina o którym powiedział swego czasu, że winien być imperatorem, a Rosja monarchią (sic!).opowiada się za liderem komunistów, czyli Giennadijem Ziuganowem, przewodniczącym Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej.przypadłoby opozycyjnemu działaczowi antykorupcyjnemu Aleksiejowi Nawalnemu, którego udział w wyborach stoi pod dużym znakiem zapytania.Zaledwieankietowanych powiedziało, że zamierzają zagłosować, ale wciąż nie zdecydowali się na wybór któregokolwiek z ewentualnych kandydatów. Za to aż. potwierdza już dzisiaj swój udział w wyborach i wskazuje na kogo odda głos. To rekordowe liczby.nie zamierza pójść na wybory.Wiadomo już, że przyszłoroczne wybory prezydenckie w Rosji odbędą się w dniu 18 marca. Niby nie wiadomo czy Władimir Putin wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta, gdyż on sam oficjalnie nie wyraził jeszcze swojego zdania w rzeczonej kwestii. Niemniej wydaje się to być oczywiste.Swój udział potwierdził Ziuganow, którego zapytywali dziennikarze. Podobne zapewnienia padły z ust Nawalnego, aczkolwiek rosyjskie prawo eliminuje go z ubiegania się o prezydenturę. Ma nadzieję doprowadzić do uchylenia wyroku, poprzez rozpatrzenie sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.Innym politykiem, który chce wziąć udział w wyborach w 2018 roku, jest Grigorij Jawliński, założyciel partii Jabłoko. Według Centrum Lewady, jego poparcie jest obecnie statystycznie mało znaczące.Wcześniejszy pewny udział Dmitrija Miedwiediewa to już raczej przeszłość. Jego osobą skutecznie zajął się Aleksiej Nawalny. Antykorupcyjne śledztwo i publikacje poddające pod wątpliwość majątek, wystarczyły aby poparcie dla byłego prezydenta a obecnego premiera, spadło do zera.Zaledwieankietowanych Rosjan wierzy w to, że jeszcze przed wyborami w 2018 roku, pojawi się lider mogący zastąpić Władimira Putina na stanowisku prezydenta FR (po zakończeniu kadencji). Ponad połowa uczestniczących w sondażu zdecydowanie odrzuca taką możliwość (), a jedynienie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi.źródła: levada.ru