General Motors sprzedał Opla. Kto go kupił?

Koncern General Motors, od dłuższego czasu szykowało się do gigantycznej transakcji, kto zyskał na kupnie?

Opel zatrudnia aktualnie w samej Europie blisko 36 tysięcy pracowników z czego połowa prawie w Niemczech.Prócz naszych zachodnich sąsiadów, spółka ma jeszcze zakłady w Polsce, Hiszpanii, na Węgrzech, Austrii i Wielkiej Brytanii (gdzie funkcjonuję pod marką Vauxhall).Mateusz Morawiecki - wicepremier - wypowiedział się już na temat transakcji, w sposób pozytywny iż nie dojdzie do zwolnień ani cięć produkcji w zakładach w Polsce, które mieszczą się w Tychach oraz Gliwicach. Jak donosi General Motors, ta transakcja może przynieść korzyści w Wielkiej Brytanii o całe 6% w skali roku.Koncern GM od ostatnich lat ponosi jedynie straty na Oplu, które wynoszą blisko 257 mln dolarów rocznie.Polscy związkowcy wyrażają chęć do rozmów w sprawie transakcji.Aktualnie szacowana wartość Opla to blisko 2.2 mld euro, a zainteresowanymi kupującymi są francuski Citroen i Peugeot.