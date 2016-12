George Michael - koniec prawdziwej muzyki jest już bliski!

George Michael nie żyje – taka informacja dotarła do mnie 26.12.2016. Z początku wzięłam to, za niesmaczny żart. Kończący się rok zabrał przecież ze sobą tak wiele osobistości ze świata muzyki tj. David Bovie, Prince, czy Leonard Coen.

#10. “Club Tropicana” i “Wake me up when you go go”

#9. “Freeek”

# 8. “As”

# 7. “Jesus to a child”

# 6. “Last Christmas”

# 5. “Father Figure”

# 4. “Don’t let the sun goes down on me”

# 3. “Careless Whisper”

# 2. “Outside”

#1. “Freedom!90”