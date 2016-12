George Michael nie żyje! Niewydolność serca przyczyną śmierci

W wieku 53 lat zmarł brytyjski wokalista George Michael, były członek popowego zespołu Wham!, z którym nagrał przebój "Last Christmas". O śmierci artysty poinformowała BBC na portalu internetowym powołując się na jego wydawcę.

, a właściwieurodził się w rodzinie greckiego emigranta z Cypru Kyriacosa Panayiotou, restauratora oraz rodowitej Angielki – tancerki Lesley Angold.Większość swojego dzieciństwa spędził w Kingsbury, w północno-zachodnim Londynie. W 1979 współtworzył zespół ska, który nazywał się. Kiedy miał 17 lat powstał największy przebój George’a Michaela, pt.. W 1981 wraz zstworzyli duet. Debiutancki singel zatytułowanynie odniósł wielkiego sukcesu, za to kolejny singelstał się prawdziwym hitem. Pierwszy album Wham!, zatytułowany Fantastic, rozchodził się w wysokim nakładzie. Kolejny rok, 1984, przyniósł album, ze słynnymi przebojami(wydany jako solowy singel George’a Michaela). Tego samego roku została wydana piosenka, która jest jednym z największych świątecznych przebojów wszech czasów. Piosenka doczekała się wielu wznowień i coverów wykonywali ją m.in.:. Zaczęła się prawdziwa Wham!-mania, głównie dzięki udanemu tournée w USA i bardzo nagłośnionym koncertom w Chinach. Jednak mimo sukcesów w 1986 George i Andy postanowili rozwiązać duet. George rozpoczął solową karierę, a Andy założył rodzinę. Inne wielkie przeboje artysty to m.in. zaśpiewany z, duet z Whitney Houston. W 2004 rok wydał swój ostatni autorski album pt., który był promowany piosenką. W trakcie ponad trzydziestu lat swojej kariery sprzedał ponad 100 mln egzemplarzy swoich albumów.Od 2011 r. artysta miał poważne problemy zdrowotne. W szpitalu w Wiedniu leczono u niego poważne zapalenie płuc, a lekarze musieli przeprowadzić zabieg tracheotomii, by George Michael mógł normalnie oddychać. Od tamtego czasu ograniczył ilość występów, ale nadal pracował. Ostatnio przygotowywał materiał na kolejną płytę.Piosenkarz zmarł w swoim domu w Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. W ostatnich latach walczył z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, kilkukrotnie trafiając do kliniki odwykowej. Policja poinformowała, że śmierć artysty nie była dziełem osób trzecich. Menadżer George'a Michaela, Michael Lippman, poinformował, że przyczyną śmierci artysty była niewydolność serca.W wydanym wieczorem oświadczeniu rodzina napisała: "Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz ukochany syn, brat i przyjaciel George odszedł w spokoju w tym świątecznym czasie. Rodzina prosi o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym okresie. Nie będzie więcej oświadczeń w tej sprawie."Źródło: BBC News-strona internetowa oraz Wikipedia.plPrzypomnijmy sobie wielki przebój Georga Michael'a: