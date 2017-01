George R.R. Martin, J.R.R. Tolkien, Stephen King. Książki cenionych autorów ukażą się w tym roku

Jeżeli waszym noworocznym postanowieniem było nadrobić książkowe zaległości, to dobrze się składa. Nowości, które już wkrótce ukażą się na rynku sprawią, że nie będziecie mogli się oderwać od lektury. Oto zestawienie ciekawych zapowiedzi.

George R.R. Martin, "Wichry zimy"

J.R.R. Tolkien, "Beren i Lúthien"

Dan Brown, "Przebudzenie"

David Lagercrantz, kolejny tom "Millenium"

Jo Nesbø, "Pragnienie"

Stephen King, "Sleeping Beauties" i kolejny "Pan Mercedes"

John Grisham, "The Whistler"

Hanna Krall, "Fantom bólu"

Pisząc o książkach, które ukażą się w 2017 roku, nie można nie zacząć od jednej z najbardziej wyczekiwanych. „Wichry zimy” George’a R.R. Martina na rynku pojawi się wiosną. Na kolejną odsłonę Pieśni lodu i ognia, czytelnicy musieli czekać aż sześć lat. To długo, ale najważniejsze, że w końcu się doczekali!Spektakularnym wydarzeniem będzie ukazanie się – po raz pierwszy, sto lat od jej powstania – powieści J.R.R. Tolkiena „Beren i Lúthien”. Podobnie jak „Władca Pierścienia” akcja rozgrywa się w świecie Śródziemia, choć dzieje się dużo wcześniej – 6,5 tysiąca lat przed wydarzeniami opisującymi dzielną wędrówkę niezwykłego Hobbita. To opowieść o miłości mężczyzny i nieśmiertelnej elfki. Fani z pewnością doszukają się wielu elementów łączących książkę z życiem autora. I słusznie. Bez wątpienia inspiracją do stworzenia książki była Edith – wielka miłość Tolkiena. Jako katolik nie był on początkowo akceptowany przez protestancką rodzinę swojej wybranki. Nie przeszkodziło to jednak miłości pary. By wziąć ślub, Edith zrezygnowała ze swojego wyznania i przyjęła wiarę męża – podobnie jak elficka bohaterka, która dla ukochanego poświęca swą nieśmiertelność. Tolkien zawsze myślał o sobie i żonie jako o Berenie i Lúthien, dlatego jego ostatnim życzeniem było, by na małżeńskim nagrobku wykuć także imiona literackich bohaterów – jako symbol wiecznej miłości.Nową książkę wyda też Dan Brown! Będzie ona nosiła tytuł „Pochodzenie”. Autor kontynuuje w niej historię przygód Roberta Langdona. Czy bohater znów dokona odkrycia, które „wstrząśnie światem”? Możemy się tego tylko domyślać, ponieważ fabuła owiana jest tajemnicą.– Jeżeli mielibyśmy typować, jaka książka w przyszłym roku trafi na listę bestsellerów, bez ryzyka wskazalibyśmy na kolejny tom „Millennium” Davida Lagercrantz’a, który do sprzedaży trafi jesienią – . To kolejny tytuł na którego ukazanie się czekamy z niecierpliwością. Będzie to już piąta część sagi i niewątpliwie kolejna wciągająca historia. Kontynuacji kultowej serii Stiega Larssona, na zamówienie wydawnictwa Norstedts, podjął się dziennikarz, David Lagercrantz. To on był odpowiedzialny za poprzednią, czwartą część.Wiele powodów do radości w 2017 roku będą mieli miłośnicy Jo Nesbø. W jego najnowszej książce, zatytułowanej „Pragnienie” powróci Harry Hole. Sam autor zapowiedział już, że postać tym razem będzie nieco bardziej mroczna niż w poprzednich odsłonach, ale czytelnicy nie będą zawiedzeni. Harry’ego Holea, a właściwie odtwórcę tej postaci - Michaela Fassbendera, będzie też można zobaczyć na wielkim ekranie. Wkrótce w kinach pojawi się ekranizacja "Pierwszego śniegu".Z kolei Stephen King zdradził, że możemy spodziewać się nawet dwóch jego książek. Pierwszą, "Sleeping Beauties", napisał wspólnie ze swoim synem, Owenem Kingiem. Historia zapowiada się obiecująco – przedstawia losy grupy kobiet osadzonych w amerykańskim więzieniu w zachodniej części stanu Wirginia. Szczegółów dotyczących książki żaden z współautorów jeszcze nie zdradził, wiadomo jednak, że nie będzie to horror.Stephen King pracuje też nad powieścią z serii Pana Mercedesa! Ma się w niej pojawić znana już czytelnikom bohaterka - Holly. Nie wiadomo, czy powieść uda się skończyć opowieść i wydać jeszcze w 2017 roku, ale podobno są na to spore szanse.Dzięki Wydawnictwu Albatros, w 2017 roku na rynek wydawniczy trafi także „The Whistler” Johna Grishama. W swojej najnowszej książce autor zmierzył się z tematem ochrony indiańskiego rezerwatu. Największym atutem powieści będzie wyrazista główna bohaterka, prawniczka. Pewnego dnia na jej drodze staje tytułowy szeptacz, który opowiada o wielomilionowej korupcji i ma zamiar ujawnić korespondencję, która potwierdzi istnienie rozbudowanego systemu przestępczego. Jak się okaże, to co najbardziej zagraża rezerwatowi, to właśnie zorganizowana przestępczość i układy sięgające władzy sądowniczej.Na koniec zostawiliśmy prawdziwy rarytas dla osób ceniących reportaże. W 45. rocznicę debiutu książkowego Hanny Krall (w 1972 roku ukazał się zbiór reportaży "Na wschód od Arbatu") ukaże się zbiór wszystkich tekstów autorki, wydany w jednym tomie. "Fantom bólu", bo tak nazywać ma się najnowsza publikacja, będzie zawierał też kolejną część "Białej Marii" - "Podwójne życie Władysława Sokoła", napisaną specjalnie do tej edycji.Artykuł powstał we współpracy z merlin.pl