Głęboki wdech

Podobno ostatnio poziom smogu spadł u nas znacznie. Trzeba więc głęboko oddychać póki jeszcze się da.

Widziałem dzisiaj na ulicy baner z reklamą jednej z dużych sieci sklepów. Spece od marketingu zapytali tym razem czy kuchnia powinna być tradycyjna, a może raczej nowoczesna. Jako, że klimat nie jest mi obcy, to i postanowiłem się wypowiedzieć. Ja tam wolę jednak tradycję i czerpanie z klasyki. Ale nie po to piszę o tym wszystkim, żeby pochwalić się jak na co dzień sobie gotuję. Nie byłbym sobą gdyby ten kolorowy skądinąd baner, nie wzbudził we mnie jakichś ciekawszych przemyśleń. Myślę sobie więc, czy dzisiaj młodzi ludzie są bardziej tradycyjni czy nowocześni? Ciekawe czy da się to połączyć. Bo niby fajnie być dżentelmenem, który przepuszcza kobiety w drzwiach. Ale całowanie w rękę to już trochę seksizm, nie? Klasyka zaczyna się robić coraz bardziej modna. Z doświadczenia wiem, że bardzo młodzi ludzie coraz chętniej wybierają teatr niż nocne imprezy w klubach. Dobre to chyba. Byle w tym wszystkim więcej było rozsądku niż snobizmu.



Zostając przy klasyce - bardzo ruszyła mnie informacja o śmierci Danuty Szaflarskiej. Niezwykle pogodna i wrażliwa, stanowiła dla mnie zawsze taki ideał piękna. I to nie tego piękna zewnętrznego, ale tego które widać w oczach. Zawsze imponowało mi to, jaką miłością obdarzyła teatr i widza. Spędziła na scenie prawie 80 lat, a pod koniec życia mówiła, że "jak przestanie grać, to długo nie pożyje". Cudownie widzieć ludzi z tak wielką pasją i talentem, którzy swoim ciepłem uczą nas jak żyć. Jak sama mówiła: "oglądaj świat, obserwuj to, co się dookoła dzieje, bo życie mamy jedno, a przecież we wszystkim można znaleźć tyle piękna". Chyba warto posłuchać tych słów i trochę mniej się spieszyć, a bardziej doceniać najmniejsze gesty. Za to całe piękno i wspaniałą kreację pani Anieli z "Pora Umierać", wielkie dzięki Pani Danusiu.



Skoro już tak się spieszymy, to dobrze byłoby w tym wszystkim widzieć siebie nawzajem. W poniedziałek idąc przez wrocławski Rynek zauważyłem Panią "przy kości", jedzącą ciepłego pączka (swoją drogą te pączki to chyba jakiś nowy krzyk mody naszej gastronomii). Sytuacja niby nieszczególna, ale jeden fakt bardzo zwrócił moją uwagę. Tuż za nią szły dwie młode dziewczyny - szczupłe, całkiem ładne i jak się okazało bardzo niewychowane. Jedna z nich była łaskawa powiedzieć: taka gruba, a jeszcze pączka je. Zatkało mnie kompletnie. Na twarzy owej Pani widać było wielki smutek, ale oczywiście nie miała odwagi powiedzieć cokolwiek. Bo taka gruba i jeszcze pyskuje? Ludzi bardzo łatwo ocenić, dużo trudniej zrozumieć. Tak sobie myślę, że niełatwo u nas być innym. Wyróżniasz się z tłumu? Nie chodzisz na siłownie i nie przeszedłeś jeszcze na dietę wegańską? Masz przerąbane. Będziesz pożywką dla hejterów. Kompleksy najłatwiej leczyć czyimś kosztem.



Do telewizji wrócili "Milionerzy". Formuła trochę chyba się już wyczerpała, bo i emocji jakby mniej, a pytania coraz dziwniejsze. Telewizja lubi jak wszystko dzieje się szybko, a w starej wersji więcej czasu zajmowała manipulacja pytaniami typu "czy ostatecznie chcesz zaznaczyć tą odpowiedź?". Nowy format chyba trochę poszedł w politykę i show-biznes. Coraz więcej pytań o Jarosława Kaczyńskiego, San Escobar i imiona córki Kim Kardashian. Pytanie czy telewizja wpasowuje się w poziom graczy i widzów, czy raczej widzowie wpisują się w poziom telewizji? Na pewno wiedza trochę traci na wartości, za to jeżeli masz świadomość co ogląda w telewizji prezes dużej partii, to możesz naprawdę sporo zarobić.



Wieje ostatnio u nas dosyć mocno. Podobno dzięki temu można już oddychać powietrzem, a nie smogiem. Całkiem fajnie, bo ostatnio nawet na przystankach tramwajowych mówili, że "stan powietrza: bardzo zły". Nie ma żartów. Trzeba iść oddychać pełną piersią póki się da. Ale nie spieszyć się też za bardzo, jak radziła Pani Danuta. Więc głęboko łapmy powietrze, dajmy nim oddychać innym i łączmy mądrze tradycję z nowoczesnością. I starczy na dziś.