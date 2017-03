Gzella Net inwestuje w modernizację Delikatesów Mięsnych

Od ponad 30 lat, stale rosnący popyt na produkty firmy Gzella sprawia, że nieustannie otwierane są nowe punkty sprzedaży, a te istniejące sukcesywnie poddawane są remodelingom. W 2016 roku procesem tym objęto 25 sklepów firmowych, a nowy wy

Delikatesy Mięsne w nowoczesnej odsłonie

Obiad na życzenie, czyli oferta ze smakiem…na ciepło!

Stworzenie oryginalnej i nowoczesnej przestrzeni sprzedażowej oraz dostosowanie funkcjonalności sklepu do oczekiwań klientów to główne zamierzenia nowej wizualizacji Delikatesów Mięsnych. Poszukując inspiracji, firma nie ograniczała się do własnych doświadczeń i praktyk stosowanych w branży mięsnej. Końcowy efekt aranżacji wnętrza składa się z fototapety z motywem lasu, drewnianych mebli oraz ozdobnej białej cegły, które wspólnie budują pozytywne skojarzenie zarówno z naturą, jak i modnymi trendami architektonicznymi. Zastosowane materiały, kolorystyka i wizualizacja wnętrza jednoznacznie nawiązują do jednego z głównych elementów świadomości marki Gzella, jakim są Bory Tucholskie będące miejscem jej powstania oraz siedziby i zakładu produkcyjnego. Wdrażana koncepcja remodelingu pozwoliła zdecydowanie odróżnić sieć Delikatesów Mięsnych Gzella na tle branży mięsnej, nie tylko w kwestii wystroju wnętrza, ale również szerokiej oferty usług dodatkowych.Działania związane z remodelingiem Delikatesów Mięsnych objęły także wyposażenie sklepu i wpłynęły na rozszerzenie oferty punktów sprzedaży. Dzięki montażowi pieców konwekcyjnych i bemarów, klienci mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty mięs pieczonych oraz ciepłych dań, gotowych do spożycia. Spośród oferty sklepu klienci mogą wybrać min. udka z kurczaka ze szpinakiem i serem ferta czy golonkę. Bogaty asortyment wyrobów garmażeryjnych w postaci klusek śląskich, kopytek i zdrowych surówek w połączeniu z mięsami pieczonymi umożliwia stworzyć każdego dnia pełnowartościowy i smaczny posiłek, oszczędzając przy tym czas zabieganych klientów.– Cieszy nas, że nowy wystrój sklepów firmowych oraz bogata oferta rozszerzona o dania gotowe spotykają się z dużym zainteresowaniem i uznaniem klientów. Strategia rozwoju sieci przynosi rezultaty, stąd naturalna decyzja o jej kontynuacji i kolejnych remodelingach w wybranych sklepach. Wszystko po to, aby klienci z przyjemnością wracali do naszych sklepów każdego dnia, ciekawi nowych smaków i gatunków wędlin oraz mięs – mówi Hanna Lisewska, Prezes Gzella Net.