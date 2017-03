Haker Umysłu: Eksperyment śpiewania w myślach (Wideo)

Łukasz Płoszajski, aktor, który dzięki swojemu programowi „Haker Umysłu“ ,w zaledwie kilka dni od premiery pierwszego odcinka zyskał łatkę psychologicznego iluzjonisty, nie spoczywa na laurach. Przedstawia coraz to nowe eksperymenty.

zjawisko wyostrzania zmysłów

„Próbuj tego, co jest Ci nieznane“

„Mniej bardziej świadome ciało“

Kiedy kilka dni temu gościł w audycji Radia Ram Wrocław, znowu zaskoczył słuchaczy, a dziennikarkę radiową wprowadził w osłupienie. Dlaczego?Była ciekawa jego umiejętności, więc bardzo chętnie wzięła udział w doświadczeniu. Płoszajski poprosił dziennikarkę, by pomyślała o jednym, bardzo znanym utworze. Zadał dziewczynie szereg pytań, a na podstawie tego, jak reagowała swoim ciałem, (m.in przez mrugnięcie) odgadł tytuł piosenki, o jakiej pomyślała. Oczywiście, nie mylił się. Zgadzało się wszystko. Klimat piosenki, wykonawca i poprawny tytuł. Oboje pomyśleli o piosence zespołu Depeche Mode – „Enjoy the silence“Świat jest morzem wibracji, a całe nasze życie składa się z wysyłania i odbierania dźwięków. Dźwięki otaczają nas na każdym kroku. Świat bez dźwięków nie miałby racji bytu.Podczas śpiewania najważniejszym „narzędziem“ jest głos, ale rezonuje całe ciało. Głowa i kości są rezonatorami centralnymi.Częste jest, występuje ono przede wszystkim u osób niewidomych, ale istnieje też seria ćwiczeń, dzięki którym człowiek sam może wyostrzyć swoje zmysły. Ćwiczeń jest wiele, ale istnieją dwa najprostsze.1.Rzeczy, z którymi nie miałeś wcześniej styczności stymulują Twój mózg, a zmysły zachęcają do lepszej pracy. Próbuj tego, czego nie znasz, bądź tego, o czym nie pamiętasz. Ekseprymentuj. Może to być np. zmiana wody w prysznicu z zimnej na ciepłą, czy czekolady, z orzechowej na mleczną. Wybór należy do Ciebie.2.Uprawiaj sporty. Skacz, tańcz, doświadczaj masażu. W ten sposób stajesz się bardziej wrażliwy na dotyk.Dzięki temu eksperymentowi Łukasza dowiedzieliśmy się wiele na temat rezonatorów naszego ciała, odbierania i wysyłania wibracji oraz o tym, czym jest wyostrzenie zmysłów. Czym Płoszajski zaskoczy następnym razem?Na pewno coś się znajdzie.