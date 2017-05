Haker Umysłu: Wywiad z…Lordem Vaderem?! [Wideo]

Łukasz Płoszajski, twórca programu „Haker Umysłu“ nie ustaje w swoich działaniach. Ostatnio przeprowadził kolejny zadziwiający eksperyment.

Po raz kolejny sprawił, że jego fani zaniemówili, a dziennikarz Gazety Wrocławskiej, który brał udział w doświadczeniu do dziś nie dowierza, co udało mu się przeżyć.

O działaniach automatycznych człowieka

Mowa ciała – CO ma nam do POWIEDZENIA?

Wyczytaj z twarzy zdenerwowanie

Płoszajski przygotował dla niego doświadczenie związane z jego zawodem. Robert Migdał przeprowadził w życiu wiele wywiadów nigdy jednak nie rozmawiał z kimś kto tak naprawdę nie istnieje. Mentalista poprosił żeby pomyślał o pytaniu, które by zadał Lordowi Vaderowi, bohaterowi filmu Gwiezdne Wojny, gdyby miał taka okazję i w zadziwiający sposób odczytał myśli dziennikarza!Zobacz jak tego dokonał.Temat zgłębiania zachowań ludzkich zawsze bardzo mnie interesował. Zastanawiałam się wielokrotnie nad tym, dlaczego ktoś podejmuje taką, a nie inną decyzję. Często ma to spójność z tym, że są takie decyzje w życiu człowieka, które podejmuje bez większego namysłu. O pytaniu nie myśli w sposób świadomy. Za takie decyzje odpowiedzialność ponoszą nieświadome procesy myślowe. Wielu z nas nie ma nawet pojęcia, że coś takiego istnieje. To procesy, które odgrywają w naszym życiu ważną rolę. Najczęściej są one wykorzystywane przy takich decyzjach, jak np. wybór idealnego miejsca na wakacyjny wypoczynek albo decyzja o tym, co zjeść na kolację.Oglądając eksperyment, który Płoszajski przeprowadził z udziałem dziennikarza Gazety Wrocławskiej, zastanawiam się, czy jego wynik można zakwalifikować pod proces nieświadomy.Zastanawialiśie się kiedyś nad mową ciała? W naszej wzajemnej komunikacji to nie słowa grają pierwsze skrzypce, ale nasze ciało. Ono potrafi wyrazić więcej, niż tysiąc słów.Podczas tego eksperymentu mowa ciała miała również duże znaczenie.Chciałabym jednak poświęcić kilka słów mowie twarzy.Mruganie i gryzienie kącików ust to najczęstsze oznaki zdenerwowania, które można wyczytać patrząc na kogoś.Tu zdenerwowania nie było widać choć dziennikarz powiedział, że zaczyna się bać, ale mimo wszystko, chciał poddać się próbie Płoszajskiego.Mimo wielu domysłów nikt do tej pory nie wie, jak mentalista to robi. Sam Płoszajski przyznaje, że pytania na ten temat nie ustają i jest ich coraz więcej, ale swoich tajemnic nie zamierza zdradzać. Ma jednak świadomość, że eksperymenty, które przeprowadza, mają miano niezwykłych.Już wkrótce najnowsze niespodzianki Łukasza. Czym zaskoczy tym razem?!