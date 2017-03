Hardwell dał czadu w Katowicach na IEM 2017! [RELACJA, ZDJĘCIA]

Jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie - Hardwell, wystąpił w niedziele podczas finału Intel Extreme Masters w katowickim Spodku. Zapraszamy do przeczytania relacji!

Występ Hardwell'a w naszym kraju był miłym zaskoczeniem i niespodzianką dla jego fanów. Organizatorzy Intel Extreme Masters, światowych mistrzostw w grach komputerowych, na kilka dni przed imprezą poinformowali o pojawieniu się gościa specjalnego. Artysta w Katowicach miał otworzyć swój kanał na twitch.tv i przeprowadzić pierwszą transmisję na żywo z autorskim setem w Spodku podczas finału Counter Strike.Kolejną gratką dla fanów Hardwell'a był fakt, że impreza była całkowicie darmowa. Wystarczyło jedynie pojawić się w Spodku i czekać na elektroniczną ekstazę. Hardwell stanął na wysokości zadani!. Artysta poruszył cały Spodek, który był wypełniony do ostatniego miejsca. Jego pełne energii utwory sprawiły, że nikt nie stał w miejscu, a muzyczna euforia ogarnęła cały świat, za pośrednictwem transmisji online.- Cześć Katowice! Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tutaj dzisiaj z Wami - mówił w trakcie trakcie przerw między utworami. Olbrzymia scena prezentowała się genialnie, a liczne efekty specjalne m.in w postaci wystrzelanych na kilka metrów w górę płomieni, potęgowały te wrażenia. Występ artysty był stosunkowo krótki, trwał ok. 25 minut, ale artyście udało się złapać znakomity kontakt z publicznością. Podczas występu Hardwell zagrał takie przeboje jak "Wild Run", "Call me a Spaceman" czy "Don't Stop The Madness (OUT NOW!)". Takich owacji po zakończonym występie, Spodek dawno nie słyszał.Dla osób, które nie mogły być w niedzielny wieczór w Katowicach lub mają niedosyt, mam dobrą wiadomość. Hardwell zagra pełnowymiarowy koncert już 6 maja w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety są dostępne od 99 złotych m.in na portalu eBilet.pl.