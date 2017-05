I- Bezbronna konstytucja, wszechmocny lud głosujący

W Święto Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda wpadł na pomysł ogłoszenia ogólnonarodowego referendum w sprawie konstytucji. Uznał też, że najodpowiedniejszym terminem głosowania będzie 100. rocznica odzyskania niepodległości.

W Święto Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda wpadł na pomysł ogłoszenia ogólnonarodowego referendum. W sprawie konstytucji. Po namyśle doszedł do wniosku, że najodpowiedniejszym terminem głosowaniabędzie 100. rocznica odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada 2018 roku. Trzeciego maja prezydent mówił, że chce, aby było to referendum konsultacyjne, w którym Polacy wypowiedzieliby się na temat przyszłości ustrojowej swojego państwa, m.in. roli prezydenta, Sejmu, Senatu. Dwudziestego czwartego maja, w drugą rocznicę swego wyboru, powtórzył, że referendum powinno „ nakreślić fundament przyszłej konstytucji“ i próbował wyjaśnić, dlaczego Polska potrzebuje nowej konstytucji; potrzebuje jej – powiedział - "by sprawniej i skuteczniej się rozwijać, by być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu". Po takiej rekomendacji zapewne oczekuje, że naród jednoglośnie opowie się za obdarowaniem go nową ustawą zasadniczą o tak cudownym oddziaływaniu na jego losy i uczyni to tym chętniej w podniosłej atmosferze narodowego święta.Podczas gdy prezydent Duda manifestuje silną determinację doprowadzenia do skutku swojej konstytucyjnej inicjatywy, jego formacja polityczna, obóz władzy, przyjął ją z zaskoczeniem i widoczną konsternacją. „Oczekujemy konkretnego planu i pytań, które powinny być poddane pod głosowanie“ – tyle miał do powiedzenia rzecznik rządu na pomysły prezydenta. Jeszce lakoniczniejszy był marszałek Karczewski, który poprzestał na uwadze, że sprawa referendum będzie musiała być przedyskutowana w Senacie, co zabrzmiało jak ostrzeżenie, jako że do ogłoszenia prezydenckiego referendum potrzebna jest jego zgoda.Tymczasem prezydent do tej pory nie zdradził, o co właściwie chce pytać naród. Mimo to, a może dlatego, w kraju na temat konstytucji rozgorzała dyskusja, w której padają rozliczne pytania: czy potrzebujemy nowej konstytucji, czy należy poprawić obowiązującą, a jeśli tak, to co mianowicie wymaga naprawy. I w ogóle – dlaczego referendum? Tylko że ta dyskusja, te kłótnie, te ataki, te wzajemne oskarżenia nie mają żadnego odniesienia do kryzysu konstytucyjnego, w który popadła Polska. Jego przyczyną nie są niedoskonałości zapisów ciągle jeszcze formalnie obowiązującej konstytucji z 1997 roku tylko fakt, że jej postanowieniami przejmuje się coraz mniej wpływowych ludzi w naszym kraju, a już najmniej ci stojący u władzy.Marzenie prezesa KaczyńskiegoOpracowanie nowej konstytucji czy dokonanie poprawek w starej (chociaż 20 lat to dla konstytucji zaledwie wiek ząbkowania) jest zawsze możliwe, mogłoby się nawet okazać potrzebne, tylko że zmiany na papierze niczego nie są w stanie zmienić w naszej turbulentnej rzeczywistości. Nowe czy zmienione zapisy można łamać równie dobrze jak te obowiązujące (coraz bardziej teoretycznie), wystarczy że są ludzie, którzy tego chcą i mogą. Dysputy konstytucyjne wywołane pomysłem prezydenta Dudy są w większości wątków bezprzedmiotowe. Wiemy nie od dziś, że zmiana konstytucji jest jednym z niezrealizowanych marzeń Jarosława Kaczyńskiego. Z jego wypowiedzi składanych po zdobyciu władzy w październiku 2015 roku, wiemy też o jaką zmianę chodzi.O potrzebie zmiany konstytucji prezes PiS mówił już w połowie stycznia 2016 roku w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Reformy konstytucyjne miałyby przebiegać w dwóch etapach. W pierwszym powinien był być rozwiązany konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego i doprowadzić do wyłonienia jego nowego składu. To udało się, aczkolwiek nie w pełni, przeprowadzić. Drugi etap miał być połączony z reformą sądownictwa. To zadanie właśnie zaczął realizować minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie Zbigniew Ziobro, a przyświecający temu cel autorytatywnie i bez niedomówień określił w jednej z ostatnich rozmów z TVP-info Jaroslaw Kaczyński. Zmiany w ustawie dotyczącej regulacji pracy sądów nie są zamachem na niezawisłość sądów i niezależność sądownictwa - zapewnił . "Są zamachem na ich interesy“. Ich? A któż to taki? To sędziowie, sądy, organizacje sędziowskie. Zmiany w ustawie Ziobry oznaczają tylko odrzucenie zasady, „że sądy za nic nie odpowiadają“. Prezes PiS nie chce korporacyjnego sądownictwa, nie chce w ogóle korporacyjnej konstrukcji życia publicznego. Chce przywrócić sądownictwo państwu, „bo ono jest jakby poza państwem“. Wyłonione w demokratycznych wyborach władze tego państwa oczywiście nie mogą tolerować sądownictwa wolnego od demokratycznej kontroli, muszą zapewnić, „oczywiście przy pełnym zachowaniu niezawisłości sędziowskiej“, oddziaływanie mechanizmu demokratycznego także na sądy. `“Demokracja jest czymś, co powinno dotyczyć wszystkiego. Suweren, jakim jest naród, zgodnie zresztą z brzmieniem naszej konstytucji, jest suwerenem wobec całego zakresu władzy państwowej, więc także władzy sądowniczej". W tej wypowiedzi prezes Kaczyński zawarł dwa w jednym: zarówno interpretację założeń obowiązującej konstytucji, która według niego oddaje całą władzę suwerenowi, czyli sejmowej większości, czyli partii PiS, czyli Prezesowi Kaczyńskiemu, jak i przyszłej, w której nie może być miejsca na neoliberalne mrzonki o trójpodziale władzy w demokratycznym państwie prawa.W powszechnym przekonaniu przeszkodą nie do przeskoczenia w realizacji tej ustrojowej koncepcji jest brak większości konstytucyjnej w Sejmie, dlatego podyktowane nią zmiany prawa wprowadza się na podstawie zwykłych ustaw. Nie jest to sytuacja całkowicie zadowalająca obóz władzy. Trybunał Konstytucyjny ciągle istnieje jako najważniejszy organ niezależnej władzy sądowniczej w zapisach konstytucji z 1997 roku, na co powołują się przeciwnicy „dobrej zmiany” - zarówno ci z szeregów rozbitej opozycji wewnętrznej, jak i Komisja Europejska (nie licząc innych instytucji międzynarodowych), kwestionująca od 13 stycznia 2016 roku legalność dokonującego się w Polsce – według trafnego określenia ówczesnego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schultza - „pełzającego zamachu stanu". Według prezesa PiS, krytycy procesu przebudowy ustrojowej - tak dosadnie określonego przez byłego przewodniczącego PE - reprezentują wrogie siły, które nie wiedzieć czemu kwestionują prawo wyłonionej w demokratycznych wyborach władzy w Polsce do realizowania jej programu. Prezesa PiS nie peszy, że do krytyków dołączają coraz to nowe organizacje międzynarodowe, nie wyłączając ONZ, organizacje pozarządowe , stowarzyszenia prawników, całe wydziały prawa uniwersytetów, autorytety prawnicze w kraju i za granicą.Jarosław Kaczyński zdaje się wierzyć, że dokonywane pod jego kierunkiem zmiany są prawdziwie demokratycznym przewrotem odpowiadającym życzeniu suwerena (czytaj: narodu), wyrażonemu w demokratycznych wyborach parlamentarnych, które zapewniły większość jego partii. Tego mandatu nie posiadają inne organy władzy nie pochodzące z wyboru, na czele z Trybunałem Konstytucyjnym, „roszczącym“, w pojęciu Kaczyńskiego, sobie prawo do całkowitej niezależności od władzy ustawodawczej - tej z wyboru - i wykonawczej, także wyłonionej przez demokratycznie wybraną większość.W pierwszej prasowej rozmowie po zwycięskich wyborach parlamentarnych z 25 października 2015 roku, zaraz po wdrożeniu tzw. postępowania sprawdzającego stan praworządności w Polsce przez Komisję Europejską zaniepokojoną antykonstytucyjnymi posunięciami zjednoczonej prawicy, prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział: "Nikt nie może mieć żadnych złudzeń, że dojdzie do jakiegokolwiek ugięcia się i jakiegokolwiek ustępstw. Mówienie, że dzisiaj w Polsce demokracja jest zagrożona jest, łagodnie mówiąc śmiechu warte.“ Z kolei w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" zdradził strategię i taktykę zwalczania Trybunału Konstytucyjnego, pozostającego wtedy pod rządami Andrzeja Rzeplińskiego. Nawiązując do pospiesznie uchwalonej pierwszej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, powiedział: „My nie uważamy naszej nowelizacji za idealną. My uważamy, że trzeba zmienić konstytucję“. Zmiany nie zostaną zapisane w konstytucji, ale "można by zapisać je w regulaminie Sejmu i wzmocnić ten zapis w ustawie". Jednak można by to zrobić, gdyby Trybunał był tworzony „od zera“ i wybierany za pierwszym razem przez wszystkie formacje parlamentarne, które miałyby możliwość powołania swoich kandydatów na sędziów. W ten sposób TK stałby się reprezentacją partii politycznych.Po ogłoszeniu pierwszej, bardzo krytycznej, opinii Komisji Weneckiej z 11 marca 2016 roku, prezes PiS oświadczył, ze również jest zdania, że rola Trybunału Konstytucyjnego „w naszym ustroju“ jest bardzo poważna, ale „w ramach trójpodziału władzy“ ma on kontrolować, ale nie tworzyć prawo. Pytany, kiedy zmiany w Trybunale nastąpią, Jarosław Kaczyński powiedział, że najpierw trzeba zreformować sądy. Zmiany w TK przewidywał po upływie kadencji sędziów zasiadających w nim dotychczas. Powinni byli ich zastępować wyłącznie zawodowi sędziowie, mający za sobą najlepiej 20 czy 30 lat sądowej praktyki, obiektywni i odważni. (Praktyczne zastosowanie tych surowych kryteriów najlepiej zobrazowała nominacja sprofesora Morawskiego i magister Przyłębskiej). Na krytykę „ustawy naprawczej”, prezes odpowiadał, że Komisja Wenecka jest niewiarygodna, uzurpuje sobie władze, jest reprezentantem „korporacji prawniczych”, nie zna polskiej konstytucji i ma „włoską, zatrważającą specyfikę”. Przy tej okazji zapowiedział, że od tej pory wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jakiekolwiek by nie były, nie będą respektowane przez rząd, a jeśli sądy będą działać według jego orzeczeń, to zabroni się im tego specjalną ustawą. Kaczyński twierdził, ze TK "jest obezwładniony przede wszystkim przez swojego prezesa, który nie dopuszcza trzech sędziów, bez najmniejszej podstawy prawnej, by orzekali". Miał na myśli sędziów desygnowanych bezprawnie przez PiS na miejsca zajęte przez nominatów poprzedniego Sejmu. O sobie mówił, że jest „absolutnie zwolennikiem“, aby Trybunał istniał i żeby miał uprawnienia mniej więcej takie jakie ma, to jednocześnie nie może uznać, że w Polsce „ma nie być demokracji i że Trybunał ma być suwerenem".Po ogłoszeniu opinii Komisji Weneckiej z 11 marca 2016 roku, surowo oceniającej „naprawcze“ poczynania PiS, szef partii rządzącej powtórzył w obszernym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” swój pogląd na rolę Trybunału Konstytucyjnego w demokratycznym państwie, jakim jest Polska rządzona przez demokratycznie wybrane władze i obarczył, jak zwykle, winną za trwający kryzys konstytucyjny poprzednią koalicję, która w czerwcu 2015 roku dokonała „zamachu na Trybunał”. Mimo wszystko podtrzymał deklarację, że Trybunał ma ważną rolę ustrojową w ramach trójpodziału władzy, tyle że “ ma kontrolować, ale nie tworzyć prawo“. Na krytykę „ustawy naprawczej” PiS odpowiedział atakiem na KW - że niewiarygodna, uzurpuje sobie władze, bo jest reprezentantem „korporacji prawniczych”, nie zna polskiej Konstytucji oraz... ma „włoską, zatrważającą specyfikę”. Zapowiedział też, że od tej pory wyroki Trybunału Konstytucyjnego, jakiekolwiek by nie były, nie będą respektowane przez rząd. I że jeśli sądy będą działać według orzeczeń Trybunału, to zabroni się im tego specjalną ustawą.Kolejny raz w sporze na temat TK Jarosław Kaczyński zabrał głos w końcu maja. Jak powiedział portalowi 300polityka.pl, pod pewnymi warunkami byłby skłonny do kompromisowego rozwiązania narosłego kryzysu, jednak czytelnik nie dowiadywał się nic o gotowości do ustępstw, natomiast wiele o warunkach: „Po pierwsze, nie możemy uznać łamania prawa… czyli „naszej grudniowej nowelizacji ustawy o Trybunale”. „Nie było najmniejszych podstaw, aby Trybunał bez żadnej procedury przeszedł nad nią do porządku dziennego. To jest oczywiste łamanie konstytucji i nowa zasada, że Trybunał niczemu nie podlega i jest po prostu suwerenem.” Wynikało z tego, że w przekonaniu prezesa PiS TK ma podlegać suwerenowi, suwerena reprezentuje aktualna większość w Sejmie pod kierunkiem partii prezesa, a posłuszna prezesowi partia uchwala ustawy cieszące się domniemaniem konstytucyjności, których nie może skutecznie badać TK, bo musi się do nich stosować. Nie wchodziło więc w grę uznanie, że Trybunał mógł orzekać, nie uwzględniając owej, uznanej za częściowo niekonstytucyjną, grudniowej ustawy. „Po drugie – ciągnął prezes - nie wchodzi w grę uznanie, że trzej sędziowie [wybrani przez PiS] nie są dopuszczeni do orzekania. To jest całkowicie pozbawione podstaw prawnych i to jest nie do zaakceptowania“.O wszystkich innych sprawach, związanych ze sposobem funkcjonowania Trybunału, takich jak orzekająca większość, terminy rozpraw „możemy jak najbardziej rozmawiać. I możemy pójść na bardzo daleko idące zmiany w stronę, którą proponuje Komisja Wenecka” – deklarował Kaczyński i jednym tchem dowodził, że procedura kontroli praworządności zastosowana wobec Polski, jest procedurą pozatraktatową, wymyśloną i można ją zaskarżyć w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Sankcje, podjęte na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, byłyby całkowicie bezpodstawne; poza tym nałożenie ich wymaga jednomyślności. „A tej jednomyślności nie będzie. Bo mamy poparcie Węgier i nie tylko Węgier“ – kończył tryumfalnie prezes.Jarosław Kaczyński z nowym wigorem zaatakował TK po „międzypartyjnym„ spotkaniu z premierem Orbanem, „Trybunał Konstytucyjny – powiedział - dzisiaj jest organem politycznym, którego funkcja konstytucyjna jest nieokreślona“. "To nie może być tak – mówił na konferencji prasowej w Sejmie, żeby Trybunał przez cały czas z własnej winy, a w szczególności z winy jego prezesa, nie funkcjonował. Będzie trzeba przyjąć rozwiązania, które ostatecznie zdecydują, że TK będzie musiał podporządkować się konstytucji i zacząć pracować". Takim rozwiązaniem miałaby być nowa ustawa o Trybunale oparta o ustalenia komisji ekspertów powołanych przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. "I będziemy szli dalej" – cieszył się prezes.Słowa te padły w przeddzień ogłoszenia wyroku w sprawie konstytucyjności ustawy „naprawczej“ o TK - zaskarżonej przez posłów PO, Nowoczesnej i PSL, a także rzecznika praw obywatelskich. Tryb postępowania w tej sprawie kontestował ze swej strony minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który twierdził, że Trybunał powinien stosować przepisy niedawno uchwalonej (kolejnej!) ustawy o TK, której konstytucyjność TK właśnie badał (i uznał za niezgodną z konstytucją). Wątpliwości co do bezprawności postępowania TK nie miał Jarosław Kaczyński. "Wszystko dzieje się z bardzo wyraźnym, intensywnym naruszeniem praw stron postępowania“ – przekonywał dziennikarzy, dodając, że również poprzednie działania Trybunału były aktami o charakterze prywatnym, które nie mogą nabrać mocy prawnej. Zauważmy, że wyrok uznany przez prezesa PiS za „prywatny“ zapadł 11 sierpnia 2016 roku, zaś ustawa, której przestrzegania się domagał, weszła w życie dopiero 16 sierpnia. Jarosław Kaczyński nigdy nie da się przekonać, że czarne jest czarne.Pomysły prezydenta DudyZaskakujący pomysł poradzenia się narodu w sprawie obdarzenia go nową konstytucją, z jakim prezydent Duda wystąpił 3 maja, nie jest całkiem nowy. O zmianie konstytucji mówił równo rok temu z tej samej okazji. Dużą część wystąpienia wygłoszonego w 225 lecie Konstytucji Trzeciego Maja poświęcił właśnie prezentacji idei nowej konstytucji, zdolnej uszczęśliwić naród. Miałaby ona zostać przygotowana, po wnikliwej ocenie obecnie obowiązującej, nie tylko w gabinetach, lecz także „w debacie z suwerenem, jakim jest polskie społeczeństwo reprezentowane także poprzez wiele organizacji, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, posłów, senatorów". Nowa konstytucja powinna zostać przedyskutowana, „a każdy jej punkt“ omówiony tak, żeby naród mógł ją zatwierdzić.Czyli koncepcja zmian ustrojowych, które niewątpliwie wniosłaby nowa konstytucja, miałaby się wyłonić w wyniku prawotwórczego pobudzenia „suwerena“. Sam prezydent nie miał na ten temat wiele do powiedzenia. Widział tylko potrzebę wzmocnienia zapisów dotyczących chociażby świadczeń emerytalnych. W tym punkcie strażnik konstytucji zaatakował tę, której miałby strzec, pytając retorycznie: "Jak to się stało, że w obliczu konstytucji [tej z 1997 roku], która teoretycznie o tym mówi, w obliczu Trybunału Konstytucyjnego, który teoretycznie ma bronić konstytucyjnych praw obywatelskich, podwyższono Polakom wiek emerytalny i nie mieli tu żadnej ochrony? Jak to się stało, że w aspekcie tej konstytucji, która przecież mówi o pracownikach, tylu ludzi znalazło się poza ochroną kodeksu pracy (...) zabezpieczeń podstawowych praw służących pracownikowi, służących robotnikowi“?W konkluzji prezydent Duda uznał, że jest to konstytucja czasu przejściowego. Tylko że w zarysach tej, która miałaby zastąpić tę „przejściową“, trudno było dostrzec akt rangi ustawy zasadniczej. Przypominała raczej manifest wyborczy partii rządzącej. Kilka dni później, jakby zapominając o własnych koncepcjach reformatorskich, prezydent prezentował w wywiadzie dla telewizji Polsat News PiS-owskie pomysły zmian konstytucyjnych i energicznie atakował Trybunał Konstytucyjny, pomysłowo wykorzystując przy tym postanowienia „przejściowej“ konstytucji. Jak każdy żołnierz rządzącej formacji.Mimo wszystko w tym co o zmianie konstytucji prezydent miał do powiedzenia przed rokiem było więcej konkretów niż w jego najnowszej inicjatywie. Nowy jest tylko proponowany sposób porozumiewania się z „suwerenem“ – referendum. Jak dotąd, nie jest jednak gotów ujawnić, jakie chciałby mu zadać pytanie. Pytany o to w radiu zaraz po wystąpieniu 3 maja powiedział, że chciałby, aby było w nim nawet kilkanaście pytań. Oznaczałoby to, że może chodzić raczej o badanie opinii publicznej a nie podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Wątpliwości, czy referendum jest właściwą formą wypowiadania się w kwestiach konstytucyjnych, rozstrzygnął prostym stwierdzeniem, „że to jest taka forma wypowiedzenia się przez społeczeństwo, przez suwerena“. Przedstawiając swój odświeżony pomysł na nową konstytucję prezydent znalazł tylko bardzo wątłe argumenty na dowiedzenie, że nasza konstytucja w ogóle wymaga zmiany. Obecna ustawa zasadnicza jest mało konkretna – mówił 5 maja. Źle dokonano podziału kompetencji pomiędzy władzami. Niejasny jest charakter urzędu prezydenta i jego zwierzchności nad armią. Przy innej okazji dorzucił, że chciałby, żeby Polacy wypowiedzieli się,` „jakiego prezydenta chcą”.Nie jest jasne, czy referendum „konstytucyjne“ jest pierwszą samodzielną inicjatywą prezydenta, w której można dopatrywać się dążenia do „wybicia się na niepodległość‘, czy jest to odpowiedź na jakiś sygnał z ulicy Nowogrodzkiej. Jeśli nawet przypisać ostatnim posunięciom Andrzeja Dudy jakąś dozę samodzielności, to z pewnością nie nie mogła ona nabrać cech rywalizacji z samym prezesem Kaczyńskim. Co najwyżej mogła mieć na celu postąpienie w nieoficjalnej hierarchii władzy o szczebel wyżej, bliżej Ucha Prezesa. Prezydenckie referendum może dobrze przysłużyć się obozowi władzy niejako usprawiedliwiając demontaż zastanego porządku konstytucyjnego licznymi aktami łamania obowiązującej konstytucji rzekomo wymagającej zmiany. Przede wszystkim jednak może ono dostarczyć dowodu, że tej zmiany domaga się „suweren“. W rozumieniu prezesa Kaczyńskiego wola suwerena usprawiedliwia wszelkie działania obozu władzy podejmowane w jego imieniu. W takim przypadku brak większości wymaganej do zmiany konstytucji nie byłby przeszkodą nie do pokonania przy wykorzystaniu jakichś legislacyjnych sztuczek.Przy próbach „naprawiania“ konstytucji obóz władzy mógłby w pełni liczyć na gorliwe pomocnictwo Andrzeja Dudy, w końcu przez ostatni rok brał on aktywny udział w niszczeniu porządku konstytucyjnego państwa, podpisując wszystkie ustawy przyjęte przez PiS, jak ta o przejęciu mediów publicznych z obejściem organu konstytucyjnego, jakim jest KRRiT, ustawa o inwigilacji obywateli, ustawa niszcząca służbę cywilną RP, cały szereg ustaw ograniczających rolę samorządu terytorialnego. Obrońca konstytucji prezydent Andrzej Duda ma swój niemały udział w zniszczeniu Trybunału Konstytucyjnego, stojąc w gotowości dzień czy noc z gotowym do użycia długopisem w ręku. Ale proponowane przez prezydenta referendum jest przedsięwzięciem trudniejszym, tak ze względu na termin i skomplikowaną treść pytań, jakie można w nim postawić, jak i karkołomny plan przeprowadzenia głosowania równolegle z wyborami samorządowymi, a wszystko to wśród obchodów Święta Niepodległości. Dlatego plan Dudy, ciągle jeszcze nie do końca jasny, jest obarczony też dużym ryzykiem. W razie fiaska referendum, jego autor doznałby dotkliwej prestiżowej porażki, jak stało się to udziałem prezydenta Komorowskiego.Odczułby ją cały obóz władzy.