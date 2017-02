I Popularnonaukowa Konferencja Kosmetologiczna we WSIiZ

Jak w warunkach domowych tworzyć kosmetyki i przygotowywać perfumy? O czym pamiętać podczas makijażu? Co jest kluczem do pięknej cery?

Odpowiedzi m.in. na te pytania podane zostaną podczas I Popularnonaukowej Konferencji Kosmetologicznej "An Evening of Beauty". Odbędzie się ona 24 lutego 2017 roku o godzinie 17:00 w Klubie Akademickim IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.- Podczas konferencji będzie można wysłuchać referatów uczestników Kół Naukowych Wydziału Medycznego WSIiZ dotyczących m.in.: sposobów i metod pielęgnacji cer, domowego tworzenia produktów kosmetycznych, zasad tworzenia kompozycji zapachowych czy dobroczynnego działania ekstraktów roślinnych – wyjaśnia Paweł Osika z Katedry Kosmetologii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.Będzie też można zasięgnąć porad profesjonalnych wizażystek dotyczących makijażu.Konferencji towarzyszyć będą warsztaty wizażu, makijażu, domowego tworzenia kosmetyków oraz odczytywania składu kosmetyków. Obecni wezmą też udział w dermokonsultacjach z analizą stopnia nawilżenia skóry.- Podczas trwania panelu "Professional" przewidujemy również prezentacje przedstawicieli wiodących polskich producentów kosmetyków i szkolenia z zakresu kosmetyków naturalnych – dodaje Edyta Szmuc.Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Organizatorem konferencji są Koło Naukowe „Chemikos” działające przy Katedrze Kosmetologii WSIiZ ( http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/ ). Partnerem wydarzenia jest: SylvecoDołącz do wydarzenia na Facebooku i bądź na bieżąco: https://www.facebook.com/events/1780585918932371/?active_tab=about