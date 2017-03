IEM 2017 Katowice Sobota 4.03: Półfinały CS:GO za nami [WYNIKI]

Za nami emocjonująca sobota na IEM 2017 z półfinałami CS:GO w katowickim Spodku. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje m.in spotkania z gwiazdami internetu, prezentacja sprzętu i gier komputerowych oraz pokazowe turnieje.

Pod katowickim Spodkiem jak co roku ustawiła się kilometrowa kolejka chętnych, którzy chcieli śledzić zmagania w ramach Intel Extreme Masters 2017. Pierwsi oczekujący pojawili się pod halą już wczesnym porankiem. Niestety, nie wszystkim udało się wejść do "Ufo Areny". Ostatnie osoby z kolejki zostały odprawione przez ochroniarzy z kwitkiemGłówna scena rozgrywek IEM 2017 w katowickim Spodku robi ogromne wrażenie Jeżeli dodamy do tego fakt, że hala wypełniła się do ostatniego miejsca, wtedy otrzymamy odpowiedź, jaka fantastyczna panowała atmosfera na półfinałach CS:GO. Niestety, do finałowych rozgrywek nie dostali się Polacy z Virtus Pro, którzy odpadli już w fazie grupowej. To jednak nie zraziło ich fanów, którzy ciągle skandowali nazwę ich drużyny przy każdej możliwej okazji. Pierwszy półfinał wygrała grupa FaZe Clan, natomiast w drugim triumfowali zawodnicy z Astralis.Rozgrywki w Counter Strike nie były jedynymi atrakcjami, które czekały na odwiedzających IEM 2017 w Katowicach. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyły się targi wystawców, którzy prezentowali m.in gry, akcesoria oraz sprzęty komputerowej. Można było przetestować okulary VR, rozegrać pojedynek w dowolnej grze czy wypróbować profesjonalne fotele dla graczy. W strefie MeetUp królowały gwiazdy internetu m.in Youtuberzy. Fani zadawali im pytania, otrzymali upominki i gadżety oraz była okazja do zrobienia pamiątkowych selfie.Niedzielny finał rozgrywek CS:GO został zaplanowany na godzinę 18:15. Przed nim odbędzie się występ jednego z najpopularniejszych DJ-ów na świecie - Hardwell.