Ile musisz zarabiać, żeby żyć w Warszawie?

Kto by nie chciał żyć w Warszawie? Ten, którego na to nie stać. Miasto wielkich perspektyw i nagromadzonych nadziei przyciąga młodych Polaków. Lgniemy do Pałacu Kultury, jakby był obietnicą lepszego życia i nieograniczonej rozrywki.





Przyjeżdżasz do Warszawy i aż oczy ci się świecą. Dookoła pełno knajp, mnóstwo teatrów, kin i innych ośrodków kultury, w których dożywotnio pragniesz poszerzać swoje horyzonty. Ledwo wysiadłeś z pociągu i jeszcze z walizką pędzisz na lunch. Sięgasz do swojej sakiewki (jeszcze) pełnej pieniędzy i za kawę oraz kanapkę płacisz 35zł. Tak, przyjacielu, nie przesłyszałeś się, wyskakuj z kasy. Siadasz do stolika i spodziewasz się wyśmienitej uczty....



Czytaj więcej: Rzeczywistość jednak wprawia nas w osłupienie, a mieszkanie w stolicy okazuje się być dietą cud dla naszego portfela.Przyjeżdżasz do Warszawy i aż oczy ci się świecą. Dookoła pełno knajp, mnóstwo teatrów, kin i innych ośrodków kultury, w których dożywotnio pragniesz poszerzać swoje horyzonty. Ledwo wysiadłeś z pociągu i jeszcze z walizką pędzisz na lunch. Sięgasz do swojej sakiewki (jeszcze) pełnej pieniędzy i za kawę oraz kanapkę płacisz 35zł. Tak, przyjacielu, nie przesłyszałeś się, wyskakuj z kasy. Siadasz do stolika i spodziewasz się wyśmienitej uczty....Czytaj więcej: http://hiro.pl/musisz-zarabiac-zeby-zyc-warszawie/