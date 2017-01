Inauguration Day w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy dzień Donalda Trumpa, pierwsze liczby

Dzień zaprzysiężenia kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest dniem w którym zaczyna się staranne rozliczanie nowej głowy państwa z przedwyborczych obietnic i zapewnień o spełnianiu marzeń. Pierwsze liczby już znamy.

45. prezydent Stanów Zjednoczonych

godz. 18

1955 roku

16-letnią

30 minut

Liczby:

90 mln dolarów

110 mln dolarów

ok. 200 milionów dolarów

170 mln dolarów.

1 miliard dolarów

3

4

1000 metrów kwadratowych

1100

28000

7800

65

1 milion

1,8 mln



135

8445

2 godziny

20 stycznia

21

100 mln dolarów

zostanie zaprzysiężony w piątek onaszego czasu. Ślubowanie odbierze sędzia Sądu Najwyższego John Roberts. Donald Trump złoży przysięgę na Biblię prezydenta Abrahama Lincolna, oraz tą otrzymaną od swej matki w. Po przemówieniu zabrzmi hymn Stanów Zjednoczonych. Pieśń "The Star-Spangled Banner" (ang. Gwiaździsty Sztandar) zostanie odśpiewana przezJackie Evancho, u nas nieznana, tam szalenie popularna za sprawą występów w "Mam talent!". Zasadnicza część dnia inaugurującego nastanie głowy państwa, potrwa planowoTo początek piastowania urzędu, który faktycznie daje władzę niemal nieograniczoną w skali całej planety. Za sprawowanymi rządami, stoją równie zawrotne liczby, szczególnie w jednostkach monetarnych. Poniżej dla uprzytomnienia (albo zamroczenia) podano wybrane dane liczbowe dla prezydenckiego startu. Później będzie jeszcze lepiej.- fundusze w gestii Presidential Inaugural Committee (Prezydencki Komitet Inauguracyjny), odpowiedzialnego za organizację uroczystości. Dość powiedzieć, że PIC jest jednym z kilku komitetów, które czuwają nad właściwym rozpoczęciem kadencji wybrańca narodu.- pieniądze podatników, które zostaną wydane dla pełnego pokrycia kosztów imprezy, czyli; inauguracja Obamy w 2009 roku, kosztowała- koszty wstępnego doświadczenia aury boskości jak kolacja przy świecach pierwszej pary, bale, koncert, fajerwerki plus całe mnóstwo innych wydatków i zaproszeń dla setek najbliższych przyjaciół.- przewiduje się, że takie wpływy na terenie D.C. (Dystrykt Kolumbii) zapewnią przybyli do miasta zwolennicy oraz przeciwnicy Trumpa.- liczba właścicieli kasyn, którzy zasiadają w Inaugural Committee. To jedni z najbogatszych Amerykanów: Sheldon Adelson, Phil Ruffin i Steve Wynne.- liczba żyjących prezydentów USA, którzy będą uczestniczyć w ceremonii; piąty, George H. W. Bush usprawiedliwił się zwolnieniem lekarskim.(w przybliżeniu) - wielkość platformy na której odbędzie się uroczystość zaprzysiężenia przed zachodnią fasadą Kapitolu.- liczba przenośnych toalet na trasie parady w 2013 roku.- liczba funkcjonariuszy obecnych dla zapewnienia bezpieczeństwa imprezy, plusczłonków Gwardii Narodowej. I nieznana liczba różnych tajnych agentów.(jeszcze może się zmienić) - liczba członków Kongresu, którzy postanowili zbojkotować inaugurację.- przewidywana ilość osób, które przybędą do Waszyngtonu na ceremonię zaprzysiężenia i paradę inauguracyjną.- szacunkowa liczba osób, które pojawiły się na terenie National Mall przed ośmiu laty na uroczystościach zaprzysiężenia Obamy.- słowa składające się na inauguracyjne przemówienie George'a Washingtona w 1793 r. (było najkrótsze w historii USA).- liczba słów orędzia Williama H. Harrisona w 1841 r. (najdłuższa przemowa w historii USA, trwała. Prezydent zmarł miesiąc później, powszechnie uważa się, że jego choroba rozpoczęła się w dniu inauguracji).- dzień od czasów inauguracji drugiej kadencji F. D. Roosevelta (1937 r.) w którym następuje zaprzysiężenie prezydenta.- liczba salw armatnich (salut), jakie poprzedzają orędzie inauguracyjne.Dla porównania: budżet na cele obronne Zimbabwe nie przekraczaźródło: ctvnews.ca