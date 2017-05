„Instrukcja obsługi faceta” - poradnik (recenzja)

Poradnik autorstwa Katarzyny Miller i Suzan Giżyńskiej to przede wszystkim odpowiedzi na pytania zadane przez czytelniczki, które można spuentować jednym zdaniem zawartym w książce: "Znajdź sobie fajnego chłopa i daj mu żyć".

Wysyłamy ci Instrukcję obsługi faceta, ale jako inteligentna kobieta zauważysz, że jest to jednocześnie instrukcja obsługi samej siebie. No bo jak możesz sobie radzić z nim, jeśli jeszcze nie zaczęłaś sobie radzić ze sobą i być z siebie zadowolona?

Co robić/ nie robić, gdy po wspólnej nocy on się nie odzywa? Jaki mieć sposób bycia, jak wyglądać, żeby przyciągać mężczyzn? Mój partner wciąż mnie krytykuje, ocenia i umniejsza mnie. Co robić?

mam romans z żonatym facetem. Nie wiem, czy powinnam pytać o jego żonę, o jego życie. On sam nic nie mówi o swojej żonie… Co mam robić i jak to rozumieć?

Jak się pozbyć faceta, który mi się znudził?

Przestań go słuchać. Okazuj brak zainteresowania seksem z nim: „Jestem zmęczona”. Krytykuj wszystko co robi, w co się ubiera, jak wygląda, jaką ma minę. Podważaj jego pomysły. Jeżeli z nim mieszkasz pokazuj mu się w najgorszym wydaniu….

Jeśli z nim zaczęłaś być, to chyba sobą jednak coś prezentował? Jeśli tak, to uszanuj to i zerwij z nim z klasą, ale stanowczo. Niektóre damy mają takie poczucie winy, że już nie lubią faceta, że dorzynają go powoli(…)

Od zarania dziejów kobiety zastanawiają się nad swoimi relacjami z mężczyznami, usiłują rozgryźć płeć przeciwną. Są pełne wątpliwości, wahań, nurtuje je wiele pytań i właśnie odpowiedzi na niektóre z nich są podstawą książki:Autorki Katarzyna Miller I Suzan Giżyńska doradzają jak rozwiązać wiele kłopotliwych spraw, konfliktów, podają sposoby korzystnego wyjścia z przeróżnych sytuacji. A ponadto wskazówki jak rozpracować mężczyznę i jak mobilizować go do pozytywnych zachowań.Odpowiedzi napisane są w prosty sposób, większość na serio, chociaż trafiają się również te przekazane w lekkiej, dowcipnej formie.We wstępie do książki autorki w następujący sposób zwracają się do potencjalnej czytelniczki:Pytań w poradniku jest sześćdziesiąt jeden. Kilka przykładów:Kolejne,Tego typu pytania, w mojej ocenie, nie są wzięte z sufitu. Takie wątpliwości często nurtują nasze przyjaciółki, koleżanki, które bywa, że dopiero przy lampce wina otwierają się przed nami i zaczynają mówić o swoich kłopotach a my nie zawsze wiemy, co im doradzić.Podobno nie ma głupich pytań. Przyjrzyjmy się w takim razie jednej z odpowiedzi.Pytanie:Rada zawiera 13 wskazówek. Podaję kilka, które według mnie, mogą być najbardziej skuteczne:I przemyślenia natury ogólnej:Warto doczytać do końca.Książka zawiera wiele różnego typu rad, wskazówek, dlatego na pewno znajdzie swoje zwolenniczki. Pojawią się też zapewne przeciwniczki, które będą krytykowały formę poradnika jak i jego treść. To zrozumiałe, relacje damsko - męskie wywołują przecież sporo emocji. Każda z nas ma swój własny sposób na kontakty i życie z przedstawicielami płci przeciwnej. Jeżeli chodzi o mnie, to kilka rad zawartych wzadziwiło mnie a kilka zaszokowało…Czy warto po książkę sięgnąć? No cóż, ani nie zachęcam, ani nie zniechęcam.… jeżeli któraś z pań nie radzi sobie jednak z facetami to może warto…– psycholożka, psychoterapeutka, feministka, filozofka i poetka. Związana z magazynem Zwierciadło, autorka i współautorka wielu książek takich jak:– reżyser, copywriter, twórczyni akcji społecznych m.in.dla Olimpiady Specjalne Polska oraz spotów reklamowych. Wiele lat pracowała w agencjach reklamowych (DDB oraz Young & Rubican). Wielokrotnie nagradzana (m.in. KTR 2010, Kreatura 2006).