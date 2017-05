Jahwe, Bóg miłosierdzia.

Imię Boże złożone z czterech hebrajskich liter JHWH występuje w Biblii prawie 7000 razy i pochodzi od hebrajskiego czasownika "stawać się" , "on powoduje, że się staje". Bóg dawca życia ma swoje własne imię, objawił je nam przez Mojżesza.

Praktyka judaistyczna i chrześcijańska nie używania imienia Bożego w oddawaniu czci Bogu, wywodzi się z przykazania danego przez Mojżesza: "Nie nadużywaj imienia Boga, gdyż Bóg nie zostawi bez kary, tego, który nadużywa imienia Boga".

Bóg jednak jak wiemy, jest Bogiem miłości i zwracanie się do Boga z miłością, z użyciem jego imienia w formie Jahwe lub Jehowa jest wypełnieniem prawa a nie jego przekroczeniem. Miłosierdzie Boga objawiło się nam przede wszystkim przez to, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa, aby wymazał nasze grzechy. Samo Imię Jezus, oznacza: Jahwe jest zbawieniem.

Poznawanie Boga jest bardzo ważne, zakryty przed naszymi oczami Bóg, jest Bogiem miłości, tkliwy Ojciec litujący się nad biednymi i chorymi, widzimy to w rękach Jezusa dotykającego chorych i uzdrawiającego ich medycyną z nieba.

W dzisiejszym chaosie nadmiaru informacji, wyłonić informacje ważne, poznać prawdę to zadanie trudne. Jak laską podpiera się niepełnosprawny tak człowiek potrzebuje laski w postaci Biblii, w postaci myśli Boga zapisanych specjalnie dla niego.

Jak powiedział Jezus:"Nie samym chlebem człowiek żyje ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych"

Nasza obecna cywilizacja, w której występuje przemoc, zło i śmierć, będzie już niedługo zastąpiona przez Boga, cywilizacją miłości, społeczeństwem ludzi prawych, żyjących wg zasad Bożych, żyjących w wolności, pokoju i zdrowiu, o tym wyraźnie mówi Księga Objawienia 21:1-5.

Warto się już teraz każdego dnia przygotowywać się do świętego życia polegającego na uprzejmości i dobroci wobec innych, bo takie zasady będą powszechnie obowiązywały w Bożym nowym systemie, który ma nastąpić wkrótce.

Ten nowy system rzeczy, nową cywilizację miłości, gwarantuje nam też imię Boga Jahwe, gdyż imię to zawiera sprawczy czynnik, moc, dla nas ludzi niepojętą, moc którą Bóg dysponuje dla naszego wiecznego dobra.

Bóg jest Bogiem cudów i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych do zrobienia.