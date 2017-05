Jak Berczyński z Polski zakpił...

Jest takie powiedzenie naszych pradziadów: Jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera. Tak się i zdarzyło. Nie miał oto Pan litości dla ichniej elity władzy i pewnie w gniewie jakimś przyćmił im rozum...

W onym smoleńskim opętaniu przywołali ku pomocy Autorytet zza Wielkiej Wody dla ratowania kolejnej komisji do znalezienia "prawdy"dobrze im znanej, ale mającej być na opak. Autorytet badawczo-naukowy, zwany Wacławem Berczyńskim, ma się rozumieć, majstrował przy samolotach u Beoinga, dorabiając się kredytowo kilku posiadłości, ale jakby mu było mało, puszczał lekko wodze fantazji. Stąd blisko mu było do samego Prezesa, jako że obaj fantaści prawie po kądzieli. I tak Wacław został namaszczony na smoleńskiego eksperta w Polsce. Dostał wszystko, co chciał: stanowisko, biurko, podobnych mu współekspertów, no i kasę na faneberie i nowe posiadłości w USA. Musiał, biedak, uwiarygodnić swój Autorytet, a i zadowolić pracodawcę. Sypał jak z rękawa zaskakującymi teoriami na temat katastrofy smoleńskiej.



W impecie swej badawczej dociekliwości nakazał zbudować / jak Noe arkę /, prześliczną atrapę prezydenckiego samolotu do wysadzenia na łące na stojąco, a nie lecąco, jak to przysługuje samolotom lądującym... Wysadził wszystko jakąś bombą termobaryczną, rzekomo podłożoną przez Tuska i Putina... Całe to śmiałe naukowo i kosztowne przedsięwzięcie zostało fachowo sfilmowane, żeby "głupi naród to kupił". I chociaż mocno nagłośniono debiut reżyserski Wacława B. - nagle zapadła grobowa cisza. Dowody zbrodni uleciały razem ze śmieciami po wysadzonej zabawce. W okresie politycznego uwodzenia Jarosława, Antoniego i całego nowogrodzkiego dworu wacławowy Autorytet zdążył jeszcze wysadzić przetarg na caracale / sam się przyznał, głupi /i poróżnić nas z Francją oraz wcisnąć rządowi PIS-u 3 samoloty Boeinga dla VIP-ów, zakupionych przez MON ze złamaniem procedury... Za to wszystko podziękował Berczyńskiemu przyjaciel Macierewicz, kiedy ten "dawał nogę" z Polski. Nie zatrzymały go do złożenia ważnych wyjaśnień żadne służby. Teraz ukrywa się w jednej ze swoich licznych posiadłości. Po prostu - Wacław B. z Polski zakpił ! Czy tylko on jeden ?