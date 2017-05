Zapuszczanie włosów jest trudne. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest to długotrwały proces wymagający systematycznej i regularnej pielęgnacji. Niestety często źle używane kosmetyki uszkadzają nasze włosy.

Po co obcinać końcówki?

Jak zapuścić bardzo długie włosy?

Obcinanie końcówek jest bardzo ważne. Włosy po takim zabiegu od razu wyglądają o wiele lepiej. Wpływa także korzystnie na ich kondycję i wbrew pozorom jest bardzo korzystne w procesie zapuszczania włosów. Podcinając regularnie około 1 cm włosów co około 6-8 tygodni zostaną one wzmocnione i odświeżone. Nie ma sensu hodować zniszczonych i suchych włosów, ponieważ nie prezentują się one atrakcyjnie.Niestety takie wyzwanie do najłatwiejszych nie należy. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia, regularnie prowadzona pielęgnacja zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Podstawa to odpowiednio zbilansowana i bogata w składniki odżywcze dieta. Bez niej ani rusz! Warto także zainwestować w dobre odżywki oraz kosmetyki bez szkodliwych i drażniących substancji. Na włosy dobrze wpływa także czesanie ich szczotką z naturalnego włosia.Dobry fryzjer Opole nie tylko przeprowadzi wszystkie zabiegi pielęgnacyjne w salonie, ale także doradzi jak dbać o włosy w domu.