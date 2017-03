Jak działają bańki terapeutyczne?

Niektórzy myślą, że bańki już dawno odeszły do lamusa. Nic bardziej mylnego – wciąż mają się dobrze, a jeszcze lepiej czują się osoby poddane kuracji z ich wykorzystaniem.

Bańki stosowano już tysiące lat temu, a wszystko zaczęło się od starożytnych Chin. Chińczycy wierzyli bowiem, że pobudzają one energię i dodają więcej witalności. Nie mylili się. Dziś mamy wprawdzie inne czasy, jednak po bańki dalej sięgają lekarze i specjaliści od zdrowia wszelkiej maści, bo często okazuje się, że po nieudanym leczeniu antybiotykami tylko one są w stanie pomóc.Obecnie większość producentów oferuje bańki szklane, które działają pod wysokim ciśnieniem, gdy wewnątrz nich umieści się źródło ciepła. Pośród wielu dostępnych na rynku modeli dostępne są również te bardziej nowoczesne, które nie potrzebują „wspomagacza” – działają one za pomocą umiejscowionego u wierzchu, specjalnego pistoletu, co daje dokładnie ten sam efekt, co ten uzyskany przy pomocy baniek ogniowych.5 powodów, dla których warto skorzystać z baniek terapeutycznych:- wpływają pozytywnie na stan zdrowiaCiśnienie, które wytwarza się w wyniku zasysania skóry do środka bańki, powoduje pęknięcia naczyń krwionośnych zlokalizowanych pod skórą, w wyniku czego krew wydostaje się poza nie. Organizm reaguje obronnie, wytwarzając ciała odpornościowe, które traktują tę niewielką ilość krwi jak swoistego wroga i w wyniku „walki” z nim wytwarzają coś w rodzaju naturalnej szczepionki. Dzięki temu organizm jest w stanie poradzić sobie z chorobą- hamują uczucie bóluBańki są z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu dolegliwości bólowych związanych m.in. z półpaścem, stawami, mięśniami, z kręgosłupem, a nawet ze zmianami nowotworowymi.- działają odprężająco i relaksującoDzieje się tak za sprawą zwiększonego przepływu krwi i pobudzanie bodźców odpowiedzialnych za dostarczanie energii – to wszystko wpływa na łagodzenie nerwów, a w konsekwencji rozluźnia i odpręża- przyspieszają proces gojeniaIm mniejsza odporność, tym wolniej przebiega proces gojenia. W tym przypadku równie istotny jest przepływ krwi – im większy, tym szybciej powstałe rany się goją.- usprawniają proces trawieniaBańki przyspieszają metabolizm i wspomagają redukcję tkanki tłuszczowej. Dzięki ich dobroczynnym właściwościom pomagają w eliminacji zespołu jelita drażliwego, a także zaparć i biegunek.Więcej informacji o bańkach chińskich znajduje się na stronie eterum.pl