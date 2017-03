Jak schudnąć szybko przed latem?

Do wakacji już tuż tuż, a ja nadal mam oponkę ;( Nowy pomysł i może się uda. Od jakiegoś czasu regularnie ćwiczę (4 miesiące) od 2 miesięcy działam również w kuchni, czyli odpowiednia dieta. Efekt na razie mizerny: Zaczyn

Od jakiegoś czasu regularnie ćwiczę (4 miesiące) od 2 miesięcy działam również w kuchni, czyli odpowiednia dieta.Efekt na razie mizerny:Zaczynajac przy wzroście 183 miałem 93 kg, czyli spora nadwaga, ale w tej wadze czułem się ok, tylko przeszkadzała oponka na brzuchu. Po pierwszym miesiącu 5x w tygodniu siłka efekt był praktycznie zerowy (waga) ale czułem się bardzo dobrze, czyli endorfinki działały, a też zapewne kondycja się poprawiła. Po 2 miesiącach w końcu nadeszły oczekiwane efekty, no może nie całkiem to, co chciałem osiągnąć, ale waga w końcu się ruszyła...Po 8 tygodniach moja waga wynosiła 86kg, czyli spadło 7 w dół :)Kolejny miesiąc intensywność ćwiczeń trochę spadła, ale poczułem różnicę w ilości kg które mogłem podnieść i wycisnąć na siłce.Waga po kolejnym miesiącu spadła do 84kg, czyli niewiele, ale też zakładam, że mięśnie trochę urosły, więc conieco przybyło w suchej masie mięśniowej...Minus jest taki, że w weekendy zbytnio sobie folguję i ponieważ lubię jeść dobre rzeczy, to w weekendy nie stosuję diety - zapewne tu trochę ma to wpływ.Klatka piersiowa się rozrosła, ręce, nogi, twarz są dużo szczuplejsze, ale oponka na brzuchu nadal jest.Zapewne, to na czym mi zależy najbardziej, czyli zrzucenie brzucha idzie na końcu i to jest największy minus.teraz do diety dodaję suplementy; Białko, BCAA i mam nadzieję, że kolejny miesiąc przyniesie coś więcej, niż poprzedni...Myślę też, że za kilka tygodni dodam jakiś spalacz tłuszczu, aby przetrwać trudne momenty i widzieć efekty, bo bez nich też motywacja spada :( Znajomy wspominał mi też o możliwość usunięcia tkanki tłuszczowej przez zabieg liposukcji.Liposukcja, czyli odsysanie tłuszczu mogłaby mi trochę pomóc, bo zamiast redukować brzuch, to mógłbym robić masę.Zabieg trochę kosztuje, ale podobno jego dodatkowym plusem jest, że tłuszcz nie wraca w to samo miejsce.Z tego co czytam liposukcja trwa około 3 godzin, więc nie musiałbym brać L4 z pracy... Tu znalazłem stronkę o liposukcjii http://liposukcja.com.pl Więc można doczytać, a też widzę sporo zdjęć. Popytam jeszcze na forum itd. Ale płaski brzuch na wakacje musi być, bo nie mam ochoty wstydzić się na plaży, czy też basenie :))