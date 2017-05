Jak ułatwić sobie prowadzenie działalności gospodarczej

Wielu decydując się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej boryka się z dziesiątkami mniejszych lub większych problemów. W tym artykule postanowimy pokazać Wam jak sobie z nimi poradzić na przykładzie z życia wziętym.

Punk wyjścia

Finanse

ubiegać się bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy lub Funduszy Unijnych

Wyposażenie lokalu

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest też leasing sprzętu gastronomicznego

Zaopatrzenie

Dzięki temu nasz biznes może zyskać darmowe szkolenia pracowników z nowych produktów, wsparcie ekspertów czy też sprawdzone przepisy

Marketing

Urzędy

Aby wszystko było jasne i klarowne, zamiast opisywać teoretyczne i prawne rozwiązania postaramy się ukazać działanie pewnych mechanizmów w praktyce. Jako przykład posłuży nam mała gastronomia, lokal serwujący szybkie dania kuchni tureckiej- kebaby.Na początku jednym z największych problemów jest budżet. Gdy rozpoczynamy działalność gospodarczą rzadko kiedy dysponujemy pełną kwotą, zaspakajającą wszystkie nasze potrzeby.Finanse można jednak zdobyć na kilka sposobów. Jeśli napiszemy dobry biznes plan, który wskazuje na rozwój naszej działalności, możemy. Warto też udać się z biznesplanem do banku, by zapytać o kredyt dla firm.Wyposażenie lokalu nie zawsze musi być nowe. Czasem można nabyć w dobrych cenach sprzęty używane. Warto tez pomyśleć nad stylem miejsca. Ostatnio bardzo popularne są wystroje składające się z euro palet czy pustych kegów. Jeśli mamy więc dobry pomysł lokal możemy urządzić za grosze.. Jest to jedna z ciekawszych form nabycia odpowiednego zaplecza, nieraz dużo korzystniejsza niż zakup na raty.Jeśli chodzi o zaopatrzenie zasada jest prosta, im więcej tym lepiej. Jeśli mamy więc możliwość zakupu w jednym miejscu bułki do kebaba , mięsa, gyrosów, sosów, frytek placków ziemniaczanych i innych elementów zróbmy to. Taki producent mięsa, kebaba z racji na nasze kompletne zamówienie nie tylko obniży cenę, ale też często zaproponuje współpracę.Wbrew pozorom w reklamie naszego małego lokalu dużo większe znaczenie niż pieniądze ma nasza kreatywność. Odpowiednio prowadzony fanpage. Promocje dla studentów, kupony na darmowy dziesiąty kebab i inne, wraz z dobrą jakością oferowanych usług mogą nam zapewnić rozpoznawalność i popularność w mieście. Wszystko dzięki polecaniu naszego lokalu przez samych klientów.Na sam koniec dobra rada dla każdego, nie tylko przedsiębiorcy, jeśli chcemy załatwić jakieś pozwolenie, zgodę lub dokument w urzędzie. Pamiętajmy, że po drugiej stronie biurka pracują ludzie. Nie bądźmy roszczeniowi. Pomimo, że nam się nie chce podejdźmy z uśmiechem, powiedzmy „dzień dobry”, zamieńmy dwa trzy zdania. Pierwsze wrażenie jest tutaj bardzo ważne, jeśli uda nam się zdobyć przychylność „pani z okienka” możemy liczyć na to, że pomoże nam ona w rozwiązaniu wszelkich ewentualnych problemów.