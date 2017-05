Jak wyremontować sypialnię na styl skandynawski?

Sypialnia to miejsce, które powinno sprzyjać wypoczynkowi. Jeśli jednak nie spełnia ona kryteriów funkcjonalności czy estetyki to najwyższy czas pomyśleć o remoncie. Wendre podpowiada jak w trzech krokach urządzić sypialnię w stylu skandyna

1. Zainspiruj sięChcąc urządzić sypialnię w stylu skandynawskim, inspiracji warto poszukać w internecie na stronach wnętrzarskich. Dzięki temu dowiesz się jak osiągnąć efekt prostoty, łącząc ze sobą naturalne surowce takie jak: drewno, kamień, wełna czy len. Znajdziesz tam również wskazówki dotyczące doboru dodatków oraz komponowania elementów w odpowiedniej kolorystyce. Na stronach internetowych można także znaleźć mnóstwo podpowiedzi z cyklu „zrób to sam”, które sprawią, że czasem odrobina pracy wystarczy, aby wnętrze nabrało nowego wyrazu. Pomocne okażą się, pełne inspiracji, magazyny wnętrzarskie, które piszą o trendach na rok 2017 . W poszukiwaniu idealnego koloru ścian czy dodatków tekstylnych, dobrze jest także zapoznać się z propozycją odcieni przygotowanych przez korporację Panteone na rok 2017.Choć wielu osobom styl skandynawski kojarzy się nierozerwalnie z bielą to barwę tę można przełamać ścianą w intensywnym kolorze np. Kale czy Lapis Blue. Wszystkie odcienie szarości, beże, pudrowe róże, oraz wszelkie barwy zaczerpnięte z natury nadadzą surowemu skandynawskiemu wnętrzu przytulności. Inną możliwością na wprowadzenie do sypialni koloru jest wybór modnej w tym sezonie tapety z motywem roślinnym. Nie tapetuj jednak całego pokoju, wybierz jedną ścianę, na której wyeksponujesz wzór.2. Zaplanuj co chcesz zmienićUrządzanie sypialni w stylu skandynawskim to przede wszystkim prostota oraz przemyślana przestrzeń, żeby tak jednak było należy sporządzić dokładny plan. Zrób szkic pokoju i rozrysuj w nim meble, dzięki temu sypialnia nabierze realnych kształtów i zobaczysz czy planowany nowy fotel na pewno się w niej zmieści. Dysponując małą powierzchnią niezwykle istotne jest funkcjonalne zagospodarowanie miejsca. Wybierając szafę zdecyduj się na wersję zabudowaną pod sufit. Dzięki temu szafa „wtopi się” w ścianę, dodatkowo lustera w drzwiach optycznie powiększą i rozjaśnią pomieszczenie. Istotnym elementem stylu skandynawskiego jest drewno, można je wykorzystać w dodatkach, ale także na podłodze. To trwałe i efektowne rozwiązanie. Na podłodze w pobliżu łóżka połóż miękki dywanik, na którym przyjemnie będzie postawić stopy tuż po przebudzeniu. Ostatni etap tego kroku to odpowiednie rozplanowanie oświetlenia. Jedno źródło to zdecydowanie za mało, szczególnie jeśli lubisz czytać w łóżku. Dodatkowe oświetlenie po obu stronach łóżka sprawi, że pomieszczenie nie tylko stanie się przytulniejsze, ale również będzie bardziej funkcjonalne.3. Dopieść swoją sypialnię dodatkamiNajprzyjemniejszy moment to wybór dodatków i tekstyliów. Królujący nieprzerwanie od kilku sezonów trend skandynawski, można uzyskać w prosty sposób: wymieniając pościel, zasłony, firany oraz kilka dodatków. Kieruj się zasadą prostego łączenia kolorów. Wybierz białą pościel i firany z naturalnego lnu lub bawełny, do tego modny wełniany jednokolorowy pled, którym w ciągu dnia okryjesz pościel. Remont sypialni to idealny moment do zmiany nie tylko poszewek, ale również kołdry czy poduszek. Pościel z linii Malmo Cotton Wendre idealnie wpasuje się w surowy skandynawski styl. Poszycie wykonane ze 100 proc. bawełny i wypełnienie, które sprawdzi się u osób cierpiących na alergię czyni tę pościel idealnym rozwiązaniem. Kołdrę i poduszki z tej linii można używać przez cały rok. Nie ma potrzeby oblekania ich w poszewki, ponieważ wykonane są z trwałych materiałów. W razie ewentualnego zabrudzenia lub dla odświeżenia można je prać w domowej pralce automatycznej.Do dekoracji sypialni w stylu skandynawskim nie potrzebujesz wielu elementów. Czarny klasyczny budzik świeże kwiaty w wazonie wystarczą, aby sypialnia stała się miejscem, którego nie chce się opuszczać.