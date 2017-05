Jak zadbać o piękną cerę, czyli o sztuce jedzenia

Jak myślisz, czemu zawdzięczamy ładną cerę? Zabiegi u kosmetyczki, odpowiednia pielęgnacja, drogie kosmetyki? To dopiero początek! Jeśli chcesz mieć piękną gładką cerę, to musisz zadbać o nią nie tylko od zewnątrz.

Okazuje się, że ogromny wpływ na naszą skórę ma to jak się odżywiamy. To właśnie w ten sposób dostarczamy potrzebne mikro i makroelementy, które mogą zapewnić skórze jędrność, blask i powab. Przygotowaliśmy listę 7 produktów, które powinny się pojawić w Twojej codziennej diecie. Już niedługo Twoja cera nabierze zupełnie nowego, pięknego wyglądu!Najprostszy trik na piękną cerę? Nawilżanie, i to nie tylko od zewnątrz! Picie wody w odpowiedniej ilości pomaga usuwać nadmiar toksyn z organizmu i przywraca równowagę w wydzielaniu sebum. Jeśli wypicie 2l płynów w ciągu dnia sprawia Ci kłopot, to warto zwrócić się w stronę arbuza.Ten smaczny owoc aż w dziewięćdziesięciu pięciu procentach składa się z wody, witamin i minerałów, więc włączając go do diety Twoja skóra stanie się bardziej miękka i nawilżona.Dodatkowa porada: pokrojone cząstki arbuza przechowuj w lodówce - sprawdzą się jako doskonały dodatek do drinków, lub ochłoda w upalne dni :)Jako bogate źródło witaminy A oraz antyoksydantów, popularna marchewka pomaga walczyć z oznakami starzenia się poprzez nawilżanie i rekonstrukcję głębokich warstw skóry.Papa, podobnie jak marchew, to źródło witaminy A , która wspomaga odbudowę komórek skóry, dzięki czemu skóra staje się nawilżona i aksamitna. Dodatkowo wspomaga walkę z trądzikiem!Bogate w witaminę C cytrusy (jak np. pomarańcze i cytryny), zwalczają oznaki starzenia poprzez neutralizowanie tzw. wolnych rodników, które niszczą komórki skóry.Czerwone owoce, a w szczególności jeżyny, maliny oraz truskawki, to doskonałe źródło cyjanidyny oraz witaminy C. Wspomagają walkę z trądzikiem, oznakami starzenia oraz regulują wydzielanie sebum. Stymulują również produkcję kolagenu - podstawowego budulca naszej skóry.Olej kokosowy jest bogaty w witaminę E, która pomaga w walce ze zmarszczkami, nawilżając i zmiękczając skórę. Dodatkowo olej kokosowy zawiera kwas laurynowy, który ma silne działanie przeciwzapalne, co chroni skórę przed zakażeniami, podrażnieniami i trądzikiem. Olej kokosowy jest również uważany za zdrowszą alternatywę oliwy z oliwek przy smażeniu produktów spożywczych, ze względu na wysoką temperaturę dymienia.Jogurt pomaga utrzymać piękną cerę poprzez przywracanie organizmu do stanu równowagi. To także doskonały sposób na walkę z podkrążonymi oczami.Spodobały Ci się nasze wskazówki żywieniowe dla pięknej cery? Podziel się tym artykułem ze znajomymi! Jeśli potrzebujesz więcej porad dotyczących diety i zdrowego stylu życia, skonsultuj się z dietetykiem w swojej okolicy!