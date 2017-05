Jak zrobić kurs prawa jazdy za darmo?

Kurs prawa jazdy niewątpliwie prowadzi do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Dla wielu osób wiąże się jednak ze sporymi nakładami finansowymi. Takich kosztów można jednak uniknąć poprzez liczne programy i dotacje z Unii.

Dotacja na kursy prawa jazdy - jak zdobyć?

Kto może ubiegać się o dotację unijną?

Na pewno jedną z ciekawszych propozycji są kursu dotowane wprost w budżetu UE. W tym przypadku instytucjami pośredniczącymi są ośrodki szkolenia kierowców, które wybrane projekty organizują w oparciu o wytyczne unijne. To właśnie one przyjmują wnioski oraz prowadzą procesy rekrutacyjne. Szczególnie popularne są kursy pozwalające an zdobycie uprawień zawodowego kierowcy. Wiąże się to w oczywisty sposób z rosnącym zapotrzebowaniem na przedstawicieli tego zawodu.Na ogół szczegółowe informacje na ten temat są ustalane już przez poszczególne instytucje, które projekty realizują. Najczęściej oferta skierowana jest do mieszkańców wybranych województw. Czasami są to osoby bezrobotne lub będące w określonym wieku. Poza darmowym kursem na prawo jazdy mogą oni często liczyć jeszcze na zwrot ewentualnych kosztów dojazdu czy nawet specjalne stypendium przyznawane na okres trwania danego szkolenia. W ramach UE można skorzystać z kursu prawa jazdy kategorii B, C, C+E oraz na przewóz rzeczy czy nawet materiałów niebezpiecznych. Opcje są różne i warto o nie pytać w urzędach pracy. Dotacja na kursy prawa jazdy to okazja na uzyskanie pomocnych dopłat do wymarzonego szkolenia, które może pozwolić nam na otwarcie dodatkowych dróg kariery. Serdecznie zachęcamy do przyjrzenia się ofertom kursów, które są wspomagane projektami unijnymi.