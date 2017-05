Jaką pracę sezonową wybrać?

Lato to czas zwiększonego zapotrzebowania na pracowników w wielu branżach. W tym okresie rynek pracy zasypywany jest przez liczne oferty prac sezonowych. Chcąc dorobić do kieszonkowego uczniowie oraz studenci szukają zajęcia na wakacje.

Zalety pracy sezonowej

Gastronomia, usługi oraz rolnictwo to branże, w których ofert pracy sezonowej jest najwięcej. Szczególnie w miejscowościach nadmorskich oraz w górach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W przypadku ofert zagranicznych najczęściej zatrudnienie można znaleźć podczas zbiorów, m.in. truskawek w Hiszpanii czy tulipanów w Holandii. Nie brakuje też ofert pracy jako animator lub kelner w hotelach i restauracjach. Natomiast w Polsce praca sezonowa dotyczy głównie prac w gastronomii oraz przy różnego rodzaju eventach. To właśnie tu osoby mogą zarobić najwięcej, szczególnie w okresie letnim, kiedy przyjeżdża najwięcej turystów.- Coraz częściej na rynku pracy pojawiają się oferty letniej pracy sezonowej. Taką pracą zainteresowane są w szczególności młode osoby, uczące się bądź studiujące, których zamiarem jest dorobienie w czasie wakacji do kieszonkowego. Jednak ta oferta idealna jest również dla osób, które nie mogą podjąć stałej pracy ze względu na inne zobowiązania – uważa Natalia Bogdan, prezes Agencji Jobhouse.Z pewnością główną zaletą takiego zajęcia jest krótki okres jego wykonywania, szczególnie dla osób młodych, które w ciągu roku uczą się i nie mają czasu na regularne zatrudnienie. Prace sezonowe są zwykle lepiej płatne, ponieważ zapotrzebowanie na tego typu pracowników jest bardzo duże. Dodatkowo można liczyć na wysokie napiwki. Aby otrzymać taką pracę, najlepiej zgłosić się do agencji pracy, która posiada wiele tego typu ofert i to od różnych pracodawców, wtedy możemy wybrać pracę, która najbardziej nam pasuje. Wiele osób jeśli sprawdzi się podczas wakacji, otrzymuje propozycje stałej pracy lub powrotu po zakończeniu szkoły. Dodatkowo, jest to dobry sposób na wzbogacenie swojego CV – podejmując pracę dorywczą zbieramy cenne doświadczenie.- Do Jobhouse już od maja napływa mnóstwo ofert dotyczących pracy sezonowej. Kolejny rok z rzędu rekrutujemy pracowników do obsługi Open’er Festival oraz Orange Warsaw Festival. Niedawno ogłosiliśmy także nabór osób do obsługi koła widokowego w Gdyni. Mamy też wiele ofert pracy w gastronomii – szukamy np. kelnerów i osób do robienia naleśników – opowiada Natalia Bogdan.Dla pracodawcy oferującego pracę sezonową najważniejsze jest znalezienie pracownika sumiennego, chętnego do pracy i uczciwego. Taka osoba na pewno może liczyć na atrakcyjne wynagrodzeniei oferty zatrudnienia w przyszłości.