Jaki jest główny cel konfliktu wokół festiwalu w Opolu?

Dlaczego festiwal w Opolu został odwołany? Czy chodziło tutaj jedynie o sam festiwal czy też o coś zgoła innego? O tym właśnie starałem się napisać w tym artykule.

Tak na prawdę nie chodzi tutaj bowiem o sam festiwal a o zdyskredytowanie TVP w oczach opinii publicznej. Destrukcyjna opozycja wspierana przez różne grupy interesów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki TVP społeczeństwo jest bardzo dobrze poinformowane o reformach rządu, które uderzają w interesy poprzednich elit.



Elity te doskonale zdały sobie sprawę z tego, jak bardzo wiadomości TVP przyczyniają się do wzrostu notowań partii rządzącej. I dlatego właśnie postanowiono TVP zdyskredytować co jest też i korzystne dla prywatnej medialnej konkurencji.



Wczoraj prezydent Opola wycofał się z umowy z TVP według której głównym organizatorem tego koncertu miała być telewizja publiczna Co ciekawe najpierw z festiwalu w Opolu wycofała się grupa znanych gwiazd a na sam koniec prezydent Opola, dosłownie na 3 tygodnie przed rozpoczęciem tego festiwalu wypowiedział umowę TVP.Trudno stwierdzić , czy decyzja artystów bojkotujących ten festiwal była podyktowana względami politycznymi lub światopoglądowymi, czy też finansowymi. Myślę, że wszystkie te czynniki mogły mieć znaczenie.Zważywszy na to, że Jacek Kurski - obecny prezes zarządu TVP obniżył wysokość honorariów, które otrzymywały dotychczas gwiazdy, trudno się dziwić, że wielu z nich przyzwyczajonych do specjalnego traktowania, czuje do rządów PIS zwyczajną niechęć co właśnie w tym bojkocie zostało ujawnione.Niewykluczone więc, że tym artystom chodziło właśnie o to, aby to nie TVP a właśnie prywatne stacje telewizyjne przejęły organizację tego festiwalu co pewnie jesienią będzie możliwe i dla nich samych bardzo opłacalne.W mojej ocenie w tym konflikcie nie chodziło jedynie o to, aby wyeliminować TVP z organizacji samego festiwalu, ale obarczyć rząd PIS odpowiedzialnością za to co się stało.