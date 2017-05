Jaki transport do Holandii?

Holandia jest krajem bogatym kulturowo i geograficznie. Ludzie przyjeżdżają tam z kilku powodów. Jednym z nich jest turystyka, następnym w kolejce - chęć zarobienia pieniędzy.

Droga morska lub powietrzna

Może droga lądowa?

Dzięki położeniu Holandii nad Morzem Północnym, możemy dostać się do niej na przykład promem osobowym, który cumuje w dużych portach w Amsterdamie czy Rotterdamie. Co więcej, na pokład promu możemy zabrać ze sobą swój samochód. Kolejną propozycją, z której najczęściej korzystają turyści jest droga powietrzna. W Holandii zlokalizowanych jest osiem lotnisk, na których każdego dnia lądują samoloty z krajów całego świata, w tym z Polski.Osoby, które wyjeżdżają zarobkowo i zabierają ze sobą torby z ubraniami, zazwyczaj wybierają busy do Holandii. To wygodne rozwiązanie, bowiem nie wymaga od nas żadnego planowania. Zamówiony bus przyjeżdża pod nasz dom i zawozi nas pod określony holenderski adres. Tę opcję poleca się przede wszystkim osobom, które mają ze sobą duży bagaż. W busie bagaż wliczony jest w cenę biletu i nie ma on ściśle określonych warunków wagowych, co ma miejsce w przypadku podróżowania samolotami. Oszczędzamy także czas potrzebny na odprawę przed lotem samolotem.Podsumowując Holandia jest krajem o znacznie łatwiejszym dostępie do środków komunikacji niż chociażby wyspiarska Wielka Brytania. Wiele firm oferuje przewozy drogą lądowa, bo ta w chwili obecnej nadal jest najkorzystniejszą opcją dla klientów. Dobre oferty znajdziecie na: https://busymustang.pl/