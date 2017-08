James Kennedy: „Jestem wielkim fanem Chopina i Pendereckiego”.

James Kennedy, fantastyczny, utalentowany muzyk z Wielkiej Brytanii. Wokalista, autor tekstów i producent muzyczny. Opowiedział mi o swojej pasji do muzyki, nowej płycie, Polsce i marzeniach. Zapraszam do przeczytania wywiadu.

Justyna Borowiecka: Jesteś piosenkarzem, autorem tekstów i producentem. Proszę powiedz od czego zaczęła się Twoja pasja do muzyki?

Kto Ci najbardziej inspiruje do tworzenia muzyki?

Wydałeś płytę „Home”, o czym ona jest?

Czy płyta będzie dostępna w Polsce?

A jak już jesteśmy przy Polsce, to powiedz czy kiedykolwiek byłeś w Polsce?

Co wiesz o Polsce?

Czy znasz jakiś polskich muzyków czy aktorów?

Twoja płyta „Home” jest mocna, dynamiczna, rockowa gdzieniegdzie słychać twój łagodny głos. Jak byś opisał te płytę?

Singlem stała się piosenka „Unconditional”, do której został nakręcony teledysk. Powiedz jak pracowało Ci się na planie teledysku?

Kto jest Twoim największym słuchaczem?

Jesteś bardzo zdolnym muzykiem. Jakie wymienisz cechy, które opisują Ciebie i Twój charakter?

Jakich muzyków i muzyki słuchasz na co dzień?

Co lubisz robić w wolnej chwili?

Jakie jest Twoje największe marzenie?

Jakie masz palny na najbliższe dni/miesiące?

I już na koniec możesz pozdrowić polskich czytelników i Twoich fanów (uśmiech).

Jamesem Kennedy

Justyna Borowiecka

Więcej o Jamesie Kennedy:

Video-clip James Kennedy - "Unconditional"

Muzyka była mają pasją od najmłodszych lat. Przed tym jak zacząłem grać i pisać teksty, ja miksowałem nagrania, tańczyłem i marzyłem żeby być wykonawca! Moi rodzice kupili mi małą akustyczna gitarę na moje 9-te urodziny – mój tata pokazał mi prosty Blues Riff - I ja to załapałem od razu. Właściwie to moje życie zmieniło się od tamtego momentu. Ja tylko chciałam grać na gitarze! Od tego momentu uczyłem się śpiewać i produkować no i reszta to historia.- To się cały czas zmienia! Czasami to są rzeczy, które mnie złoszczą, czasami te które sprawiają, że jestem szczęśliwy, kiedy indziej jest to Pop piosenka zasłuchana w radio, kiedy indziej książka albo jakieś wydarzenie. Czasami jest to duże zapytanie jeśli życie? To naprawdę może być wszystko i często się zmienia.- Home jest pamiętnikiem z okresu w moim życiu kiedy upadłem naprawdę nisko. Miałem depresje i straciłem zainteresowanie muzyka, przechodziłem przez naprawdę bardzo silny kryzys i nie potrafiłem się odnaleźć. Nie mailem zamiaru tworzyć więcej muzyki. Jednak ten kryzys, ta moja przygoda sprawiły ze piosenki same zaczęły powstawać. One zaczęły wyrażać to co doświadczyłem w tamtym momencie mojego zżycia. Wyszedłem z tej depresji z lepszym zrozumieniem co jest ważne w moim życiu. I to właśnie jest wyrażone w albumie. Album ma i te szczęśliwe i te smutne piosenki. Ten album jest bardzo prawdziwy, emocjonalny, wartościowy i prawdziwy. On zawsze będzie dla mnie ważny.- Jeszcze nie jest dostępna w sklepach ale możesz ją kupić on Line z Amazona, iTunes albo z mojego własnego sklepu Bandcamp. Cd mogą być wysłane do Polski. Nie ma problemu.Jeśli byleś, to co podobało Ci się najbardziej? Jeśli nie, to czy odwiedzisz nas kiedyś?- Nigdy nie byłem w Polsce ale naprawdę kiedyś chciałbym ja odwiedzić. Mam przyjaciół, którzy byli w Polsce i powiedzieli mi ze Polska to piękny kraj i ludzie (Polacy) są wspaniali, wiec mam nadziej, że będę mógł was odwiedzić wkrótce.- Nie wiem za dużo o Polsce, oprócz tego ze krajobraz jest przepiękny, ludzie bardzo przyjaźni i macie BARDZO MOCNE piwo.- Jestem wielkim fanem Chopina I Pendereckiego ale nie jestem zaznajomiony ze współczesnymi artystami w Polsce. Jeśli ktoś chciałby zarekomendować jakiś artystów proszę o Twetta (uśmiech!).- Ja bym ten album opisał ze jest emocjonalny, prawdziwy, osobisty, czuły i daj sile. Muzycznie ta płyta ma ciemna. Ciężki Alt Rock piosenki jak Entertainer. Proste ballady jak Misfits, Pop/Rock piosenki jak Unconditional i Hometown i smutne jak Jast a Man.- Pomysł na video clip przyszedł do mnie od razu. Ta piosenka jest o rodzinach i ich bezwarunkowej miłości, nawet w ciężkich momentach wiec myślałam ze będziecie mieć to sens jak pojawia się w tym video prawdziwe rodziny. W video można zobaczyć niektórych członków mojej rodziny; moich rodziców i dziadków.- Moi fani. Ja ma bardzo bliska relacje z moimi fanami on Line, my rozmawiamy na żywo jeśli mam czas i moi fani (nazywani Misfits). Są bardzo zaangażowani w to co robię.- Właściwie jest bardzo normalnym człowiekiem. Właściwie to interesuje się oprócz muzyka: historia, polityka, naukami ścisłymi, społeczeństwem i filozofią. Interesuje się fitnessem i zdrowym trybem życia i to właściwie jest bardzo normalne życie - aczkolwiek piwo jest nadal moim złym nawykiem (śmiech!). I lubię myśleć, że jestem cierpliwy, wyrozumiały i widzę w ludziach to co najlepsze.- Oh wow, wielu! To SA niektórzy: Zappa, Pink Floyd, Chopin, Radiohead, My Chemical Romance, Stravinsky, Squarepusher, Immortal Technique, Aphex Twin, Ice-T, 30 Seconds To Mars, Paramore, Jeff Buckley, Soundgarden, Nirvana, Smashing Pumpkins, Eric Dolphy, Ravel, Allan Holdsworth, Steve Vai, Paco De Lucia, The Beatles, Billy Talent, John Coltrane, JayZ – i dosłownie wielu innych.- Udzielam się towarzysko, ćwiczę, czytam, lubię wychodzić i zwiedzać różne miejsca, lubię dobre jedzenie i filmy – tak naprawdę to nic zbyt specjalnego (uśmiech).- Świat z równouprawnieniem, sprawiedliwością i współczuciem dla wszystkich rzeczy.- Właśnie pracuje nad nowymi nagraniami i być może występem na żywo. Może Polska mnie zaprosi by wystąpić (uśmiech).- Cześć! Dzięki za wszystko! Proszę wejdźcie na mój Twitter, Snapchat, Facebook czy Instagram pages at JamesKennedyUK i powiedzcie część. Mam nadzieje ze zobaczę was wszystkich wkrótce. Uważajcie na siebie, opiekujcie się innymi i bądźcie wspaniali (uśmiech!).rozmawiała:-----------------------Online: www.jameskennedystuff.com | www.kyshera.com | www.konicrecords.comTwitter: @JamesKennedyUKSkype: konic.records-----------------https://www.youtube.com/watch?v=J5kAnIeRlOI