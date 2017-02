Jan Szczepański zapowiada operetkę Hrabina Marica w Krakowie

W Operze Krakowskiej dzisiejszą konferencję prasową poświęconą premierze operetki „Hrabina Marica” Emmericha Kálmána przewidzianej na piątek 24 lutego prowadził Dyr. Bogusław Nowak. Udzielił głosu zaproszonym osobom

Kolejno głos zabierali: Tomasz Tokarczyk (kierownictwo muzyczne), Paweł Aigner (reżyseria), Ryszard Melliwa (scenografia), Zofia de Ines (kostiumy), Jarosław Staniek (choreografia) oraz odtwórczynie tytułowej partii - Wioletta Chodowicz i Marcelina Beucher. Tomasz Tokarczyk:Operetka Hrabina Marica cudowną muzyką, świetnymi dekoracjamioraz kostiumami wprowadzi nas w nastrój zakończenia karnawału w Operze Krakowskiej.Paweł Aigner:Znany nam z poprzedniej realizacji Ptasznika z Tyrolu stwierdził,że realizacja tego tytułu jest dużym wyzwaniem wykonawczym i mimo że „operetka powinna być z natury lekką to jest w rzeczywistości ciężka”. Lekka operetka okazuje się być gatunkiem bardzo wymagającym od wykonawców. Muzyka pełna jest nieśmiertelnych przebojówi z całą pewnością stanowi najmocniejszą stronę tego tytułu. Ja tu dodam od siebie w ślad za pięknie przygotowanym tekstem wydanej przez Operę Krakowską dwustronnej kolorowej ulotki wielkości 1/3 formatu A4 z wspaniale umieszczonym na głównej stronie plakatem operetki. Wiele arii i duetów uzyskało samodzielną popularność. Wspomnę tu tylko czardasz Maricy „Gdy cygańska piosnka płacze”,duet Maricy i Żupana „ Ach jedź do Varasdin” czy aria Tassila „Graj, Cyganie”. Fabuła – niepozbawiona dowcipu ale i melancholii – jest także bardzo interesująca i ponadczasowa. Po skończonej konferencji Paweł Aigner udzielił mi ekskluzywnego wywiadu do kamery prowadzonego przez prof. Lesławę Korenowską. Ryszard Melliwa:Przyznał, że „w swojej realizacji nie opiera się na tradycyjnym spojrzeniu na operetkę. Nawiązujemy do współczesności staramy się stworzyć przede wszystkim przestrzeń pomocną dla artystów”.Powiedział: zapraszamy do tego budynku całe towarzystwo na scenę, ale będzie to niespodzianka. Muzyka jest piękna , ale w środku najważniejsze są piękne kobiet.Zofia de Ines:Operetka daje możliwość zrealizowania kostiumów o walorach czysto estetycznych. Projektując, zawsze opieram się na tym co dzieje się we współczesnej modzie i sztuce. Kostiumy nie są potraktowane zupełnie poważnie. Moje kreacje są pewnego rodzaju żartem na temat stroju. Chciałam aby znalazł się w nich dowcip i elegancja. Historia kostiumu to historia mody.Mamy więc urodę, elegancję , żart i szyk.Jarosław Staniek:Jest to bardzo wymagające przedstawienie przede wszystkim dla solistów, którzy mają do wykonania wiele zadań nie tylko wokalnych, ale także aktorskich i tanecznych. Zależało mi na tym, aby jak najszybciej przenieść widza w świat konwencji, w który wprowadzą nas chór i balet. Chór znakomicie odnajduje się w zadaniach aktorskich i wyzwala mnóstwo energii. Dla mnie najważniejsza jest muzyka do której wszyscy mają chęć jak najszybciej przejść. Wioletta Chodowicz: Wspomniała o tym, że sławna Iwona Borowicka była jej wzorem odtwórczyni postaci Hrabiny Maricy.Jest to mój debiut w gatunku operetki, która jedynie dla odbiorcy może wydawać się lekka. Praca nad rolą jest bardzo wymagająca. Tak na scenie jak i w życiu te najprostsze rzeczy jest najtrudniej przekazać. Po skończonej konferencji Wioletta Chodowicz udzieliła mi ekskluzywnego wywiadu do kamery prowadzonego przez prof. Lesławę Korenowską.Marcelina Beucher:Mój nastrój podczas pracy nad partią Hrabiny Maricy może określić cytat z samej operetki „Jestem tak szczęśliwa, że cały świat bym wycałowała”. Poprosiłem Marcelinę Beucher o udzielenie krótkiego wywiadu do kamery. Wywiad poprowadziła prof. Lesława Korenowska. Wśród zgromadzonych gości obecny był Krzysztof Dydo - kolekcjoner, ekspert i rzeczoznawca, który od 1985 roku prowadzi w Krakowie Galerię Plakatu. Dyrektor Bogusław Nowak zaprosił gości do obejrzenia wystawy plakatówz jego kolekcji pt. „Papierowe wariacje operetkowe”, która prezentowana jest w „Galerii Opera” na Antresoli teatru. Ekspozycja została przygotowana z okazji zbliżającej się 24 lutego premiery „Hrabiny Maricy” .Tekst m.in. na podstawie materiałów Opery KrakowskiejFoto i video clipy : Jan Piotr Szczepański