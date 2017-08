Jazz na Festiwalu Warszawa Singera 2017

To już czwarta edycja Singer Jazz Festival (SJF) w ramach Festiwalu Warszawa Singera. Festiwal rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 3 września.

Muzyka jazzowa zajmuje ważne miejsce w ocenie gustów Polaków, co potwierdza rokroczne zainteresowanie tą częścią programu. W tym roku słuchacze będą mogli zapoznać się z szerokim repertuarem muzyki żydowskiej – jazzowej i okołojazzowej w wykonaniu polskich i zagranicznych muzyków. Założeniem festiwalu jest przedstawienie muzyki zarówno aszkenazyjskiej, jak i sefardyskiej, starej oraz nowoczesnej, aż do awangardy. Publiczność będzie miała przyjemność odkrywania korzeni żydowskich brzmień. Jazzową część Festiwalu Warszawa Singera zainauguruje koncert polsko-niemieckiego trio, Oleś Brothers & Christopher Dell –w Synagodze im. Nożyków. Braciatworzący autorską muzykę od ponad dziesięciu lat, wraz z jednym z najbardziej kreatywnych improwizatorów na niemieckiej scenie muzycznej,, podejmą się interpretacji muzyki Krzysztofa Komedy. Wykonując utwory tej legendy polskiego jazzu, nadadzą im nowy, oryginalny i pełen emocjonalności wymiar. Wyjątkowym na tle festiwali jazzowych założeniem programowym SJF jest zaproszenie gościa specjalnego, czyli Resident Guest. Jest to zawsze weteran jazzowy, muzyk utytułowany i ceniony autorytet, który w tworzonej przez festiwal przestrzeni spotyka się z młodą, polską sceną jazzową. Tegoroczną gwiazdą SJF będzie, światowej sławy klarnecista i saksofonista, który swój pierwszy koncert dał jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku. W swoim dorobku ma prawie 30 albumów, skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów i seriali, jest nadal aktywny i twórczy mimo niemal 70-letniej kariery scenicznej.Na scenach Singer Jazz Festival zaprezentuje się w trzech projektach. W niedawno reaktywowanym Jazz Clubie AKWARIUM wystąpi wraz z polskim trio. Zespół w składzie z zasłużonymi na polskiej scenie improwizowanej muzykami – trębaczem, kontrabasistą i perkusistą, wydał w 2016 roku bardzo dobrze ocenioną płytę "Dźwięki ukryte", składającą się z wyimprowizowanych kompozycji przepełnionych duchowością i symboliką. W tej samej inspirującej przestrzeni Resident Guest wystąpi w towarzystwie muzyków tworzących międzynarodowy projekt. W skład zespołu wchodzą lider i gitarzysta Kuba Wójcik, włoski kontrabasista Luca Curcio i perkusista Albert Karch. Projekt wykonuje oryginalne kompozycje lidera, skupiające się wokół jazzu, muzyki improwizowanej i awangardy. Płyta tria wydana w ubiegłym roku zyskała tytuł Debiutu Roku według Polish-Jazz.blogspot.com. W projekcie, najnowszej inicjatywie dyrektora artystycznego Singer Jazz Festival Adama Barucha, stworzonej specjalnie dla festiwalu – na jednej scenie z Kühnem wystąpią polscy muzycy. Zagra powołany przez wybitnego gdańskiego saksofonistę i klarnecistę Mikołaja Trzaskę,, w składzie z muzykami grającymi na różnych rodzajach klarnetów. Niemieckim akcentem koncertu będzie występ, światowej sławy niemieckiego klarnecisty, reprezentującego wschodnioeuropejski nurt muzyki jidysz. O sekcję rytmiczną koncertu zadbają Projekt[Niebo – tam, gdzie muzyka przekracza granice] to artystyczna współpraca zespołu– żyjącej w Nowym Jorku izraelskiej artystki Hadar Noiberg oraz irańskich artystów mieszkających w Wiedniu. Fantastyczny jazz i World Music w ich wykonaniu pokazują głębię kultury i dziedzictwo muzyczne Iranu i Izraela, co jest dowodem na twórczą więź i przyjaźń ponad wszelkimi podziałami politycznymi.