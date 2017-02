Jello Biafra nie chce powrotu Dead Kennedys

Skoro Biafra bezkrytycznie popierał Hillarzyce Climtonową w ostatnich wyborach, to może mniejsze zdziwienie co do niezgodności w legendzie punk rocka . Nie zmam działalności Biafry na scenie politycznej USA, więc być może są to jakieś konsekwencje.

SB w swoich materiałach informacyjnych z Jarocina lat 80 pisała o radykalnych grupach punków , którzy mają przypięty emblemat Dead Kennedys w skrócie DK w formie sześcioramiennej gwiazdy. Wywoływało to w nas falę śmiechu. Być może służby wiedziały coś więcej co umykało młodym, gniewnym. A może to tylko kwestia przypadku.