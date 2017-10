JESIENNE CO NIECO – NAJLEPSZE PRZEKĄSKI NA DOBRY NASTRÓJ!

Rozpoczynamy walkę z jesienną chandrą, a pomocne są w tym różne smakołyki. Co podjadać, by mieć dobry nastrój, nawet gdy za oknem słota?

Herbata ze słodkościami – dla dorosłych i dla dzieci

Jesienne guilty pleasure – gorąca czekolada

Desery z owocowymi konfiturami

Narodowy napój Brytyjczyków jest także uwielbiany przez nas w Polsce. Nie ma nic lepszego niż filiżanka gorącej herbaty po powrocie do domu, kiedy na dworze pada i wieje. Jednak, aby jeszcze bardziej poprawić sobie nastrój, warto przygotować do niej pasującą przekąskę. Co wybrać? Najlepszy będzie kawałek domowego ciasta, np. drożdżowego lub zwykły murzynek, który uwielbiają także dzieciaki. Gdy jednak nie masz czasu na pieczenie, sięgnij po słodkie paluchy np. te od Stema Polska z miodem i orzechami lub sezamem. Idealnie komponują się z herbatą z powodzeniem zastępując pełne cukru ciastka ze sklepu.Każdy z nas jest w stanie wybaczyć jesieni kapryśną pogodę, bo wiemy, że nadchodzi czas, kiedy możemy usiąść pod ciepłym kocem z dobrą książką i kubkiem gorącej czekolady. Oczywiście z ilością tego napoju musimy uważać (ach te kalorie!), pamiętajmy jednak, że czekoladę możemy zamienić na pyszne i zdrowe kakao, które uwielbiają także dzieciaki. Na przekąskę zaś wybierzmy pierniki lub paluszki BIO lub bez-E, tym razem w wersji z orkiszem, by zrównoważyć słodycz napoju. Na taki podwieczorek na pewno będziesz czekać cały dzień!Nadszedł czas na wykorzystanie dżemów i konfitur, które przygotowałaś latem. Bardzo prosty, ale pyszny i efektowny deser, który możesz przyrządzić błyskawicznie dla dzieci lub gdy zaskoczą cię niespodziewani goście. Wystarczą tylko trzy składniki: jogurt naturalny, ulubiona konfitura i paluszki Stema Polska w wersji słodkiej. Do pucharku wyłóż jogurt, a następnie konfiturę np. truskawkową (nie mieszaj mocno całości, jogurt i dżem mają jedynie na siebie nachodzić). Górę posyp pokruszonymi paluszkami z makiem, sezamem lub z miodem i orzechami. Taki deser jest zdrowy, niezwykle prosty i pyszny!