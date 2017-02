Jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów KRAKDENT

W dniach 09 – 11 marca 2017 przedstawiciele branży stomatologicznej spotkają się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków. Firma Neptunus, zapewni dodatkową przestrzeń dla wystawców targów.

w tym roku odbędzie się już 25. jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT. W dniach 09 – 11 marca 2017 przedstawiciele branży stomatologicznej spotkają się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków. Firma Neptunus, lider w dziedzinie konstrukcji tymczasowych, zapewni dodatkową przestrzeń dla wystawców targów.



O KRAKDENT

W Krakowie po raz 25-ty spotkają się zarówno pasjonaci stomatologii, jak i wykładowcy oraz praktycy branży. W ubiegłorocznej edycji Targów uczestniczyło 402 wystawców z różnych krajów i około 15 tysięcy zwiedzających. Uczestnicy wydarzenia oprócz możliwości poznania nowości branżowych, będą mieli okazję wziąć udział w licznych konkursach medycznych. Szczegółowo przygotowany program naukowy obejmuje konferencje naukowe, kursy KRAKDENT-edu, wykłady, warsztaty i szkolenia. Wszystkie spotkania naukowe prowadzone będą przez stomatologów z całego świata. W ostatnim dniu KRAKDENTU, odbędzie się XVI Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny – Dental Spaghetti. Spotkaniu towarzyszyć będzie również akacja charytatywna DENTOPOMOC.



Dodatkowa przestrzeń dla wystawców

Zarówno w ubiegłorocznej, jak i nadchodzącej edycji wydarzenia, dodatkową przestrzeń dla wystawców zapewni firma Neptunus, lider w branży konstrukcji tymczasowych. Neptunus zbuduje aluminiową halę z białych paneli PVC o wymiarach 24m x 65m, która zostanie połączona z głównym budynkiem targów za pomocą aluminiowej hali o wymiarach 5m x 5m. Powiększona przestrzeń zapewni komfortowe warunki zarówno dla wystawców, jak i zwiedzających.



„KRAKDENT to najważniejsze spotkanie dla branży stomatologicznej w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Z tego względu wszystko musi być wykonane na najwyższym poziomie. Mamy nadzieję, że dodatkowa przestrzeń wystawiennicza przyczyni się do podniesienia komfortu wszystkich uczestników wydarzenia” – mówi Dorrie Eilers, Dyrektor firmy Neptunus.



O firmie Neptunus

Neptunus jest międzynarodową firmą specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości hal tymczasowych na potrzeby branży eventowej oraz demontowalnych budowli. Obiekty Neptunusa były dotychczas wykorzystywane podczas wydarzeń takich jak: Konferencja Narodów Zjednoczonych COP19/CMP9, Euro 2012, targi Inter Cars, czy turniej tenisowy Wimbledon. Neptunus został także oficjalnie uznany dostawcą obiektów na Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Londynie 2012. Firma regularnie dostarcza rozwiązania dla marek takich jak Audi, BMW, Mercedes, Philips oraz Volkswagen. W dziedzinie mobilnych obiektów całorocznych firma Neptunus oferuje szeroki wachlarz zastosowań. Specjalnie przygotowane hale mogą pełnić funkcje sklepów, supermarketów, hal sportowych, salonów, wystaw, sal konferencyjnych czy obiektów restauracyjnych. Firma ma oddział we Wrocławiu, w którym znajduje się biuro handlowe oraz dział produkcji. Neptunus jest zdobywcą złotej nagrody w konkursie ISEM w kategorii Obiekty Eventowe 2013.

Więcej informacji znajduje się na stronie na www.neptunus.pl