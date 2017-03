Już dzisiaj finał IEM 2017 w Katowicach! [INFORMACJE, PORADNIK]

Tylko godziny dzielą nas od wielkiego finału CS:GO w Katowicach. Przeczytaj o najnowszych informacjach, uniknij kolejki pod Spodkiem, znajdź miejsce parkingowe, zapoznaj się z harmonogramem imprezy oraz poradnikiem przed tym wydarzeniem.



Harmonogram:

Wstęp na imprezę Intel Extreme Masters w Katowicach jest darmowy. Osoby, które nie posiadają biletów "Early Etrance" oraz "Premium" muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na wejście. W sobotę kolejka sięgała daleko poza plac przy najbardziej znanej hali w Polsce, a pierwsi miłośnicy e-gamingu pojawili się już wczesnym porankiem. Czas oczekiwania na wejście to nawet trzy godziny! W niedziele zainteresowanie imprezą będzie jeszcze większe, ze względu na wielki finał. Warto więc pojawić się wcześniej pod Spodkiem, żeby mieć pewność, że zobaczy się to wydarzenie na własne oczy.Przeczytaj relację z sobotnich półfinałów CS:GO http://http://www.wiadomosci24.pl/artykul/iem_2017_katowice_sobota_403_polfinaly_csgo_za_nami_relacja_359611.html Zmotoryzowani powinni szukać miejsca na dużym parkingu pomiędzy Spodkiem, a Muzeum Śląskim. Jest on dobrze oznakowany, dlatego nie będzie problemu z jego znalezieniem. Najlepszą opcją dla podróżujących komunikacją miejską będzie wybranie tramwaju (nazwa przystanku Katowice - Rondo). To już ostatni dzień maratonu z IEM 2017. Wielki Finał CS:GO oraz całej imprezy Intel Extreme Masters 2017 odbędzie się o godzinie 18:30 w głównej hali Spodka. Tuż przed rozgrywkami, na wielkiej scenie pojawi się jeden z najpopularniejszych DJ-ówna świecie - Hardwell!O godzinie 10:30 startuje MeetUp w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, który znajduję się w sąsiedztwie katowickiego Spodka. Na odwiedzających czekają liczne atrakcje m.in spotkania z gwiazdami internetu, strefa do robienia pamiątkowych zdjęc oraz scena, na której będą występować m.in najpopularniejsi polscy Youtuberzy.Warto odwiedzić również IEM EXPO, które również znajduję się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Na odwiedzających czekają 40 stoisk największych firm z branży IT i wirtualnej rozrywki oraz e-sportowe turnieje towarzyszące IEM (mapka po prawej stronie). Można przetestować tam najnowsze sprzęty komputerowe, spróbować swoich sił w grach czy spotkać znane osobistości.IEM Expo 2017: od rana do zakończenia imprezyStart MeetUp: 10:30 (cała rozpiska godzinowa po prawej stronie)Finał CS:GO w głównej hali Spodka: 18:30