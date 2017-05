K. Olubińska: „Bóg w wielkim mieście“ [RECENZJA]

Na samym początku pod nazwą „Bóg w wielkim mieście“ krył się blog, prowadzony przez znaną i lubianą dziennikarkę telewizyjną, Katarzynę Olubińską.

Wszystko zmieniło się 29 marca 2017 roku, kiedy na światło dzienne wydana została książka dziennikarki o takim samym tytule.

Bóg w wielkim mieście

Krystian Wieczorek

Iza Miko

Agnieszka Cegielska

Krzysztof Antkowiak

Wojciech Modest Amaro

“ to książka osobista, pełna nadziei i światła. Składa się z osobistych wyznań autorki. Opisuje drogę, którą przeszła w poszukiwaniu Boga i sensu życia. Opowiada o wyjątkowych ludziach i księżach, których było jej dane spotkać na swojej drodze i do których zawsze może zwrócić się o pomoc.Opisuje również ludzi, którym to ona pomogła. Czasem wsparła dobrym słowem, a czasem kubkiem gorącej zupy. Bo przecież wyciąganie pomocnej dłoni do ludzi w potrzebie kryje się w małych – dużych gestach. Czytając, bardzo dużo można dowiedzieć się także o rodzinnym domu autorki i pięknych relacjach, które łączą Kasię Olubińską z najbliższymi. Faktem, który szczególnie wzrusza jest to, że do napisania książki namawiał ją zawsze ukochany dziadek.Ze względu na to, że Olubińska jest dziennikarką, tytuł wzbogacony jest jej rozmowami z osobami świata mediów. Aktorami, modelkami, sportowcami i muzykami. To rozmowy niezwykłe, osobiste, pełne wzruszeń. Wywiady przeprowadzane z sercem i wyczuciem.O nawróceniu, szukaniu Boga w wielkim mieście i odnajdywaniu go w codzienności. O tym, jak ważna jest wiara i jak może pomóc w zwykłym, prozaicznym życiu.O sobie m.in opowiadająW chwili obecnej trwają spotkania promocyjne, dziennikarka pojawia się w wielu miastach, rozmawia z czytelnikami, podpisuje książki i rozdaje dobrą energię, którą czerpie z życia.