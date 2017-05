Kapitalni.org partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Platforma edukacyjna Kapitalni.org oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych partnerami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Informacja na rynku usług finansowych.Prawo-praktyka-problemy-potrzeby-perspektywy” na Uniwersytecie Wrocławskim

Kapitalni.org to portal edukacyjny mający na celu wzrost świadomości finansowej wśród Polaków. Platforma jest źródłem kompleksowej wiedzy o pożyczaniu, oszczędzaniu wychodzeniu z długów, pomnażaniu oszczędności, a także bezpieczeństwie cyfrowym i finansowym. Portal jest wciąż rozwijany. Pod koniec 2016 r. został wzbogacony m.in. o elementy grywalizacji, animacje i test osobowości.– Mamy świadomość, że stan wiedzy finansowej Polaków jest nadal na bardzo niskim poziomie, dlatego chcemy dotrzeć do jak największej rzeszy osób. Staramy się uatrakcyjniać nasz portal i podawać wiedzę w przyjazny sposób, aby zmobilizować Polaków do nauki w perspektywie długofalowej – mówi Agnieszka Szczepanik, kierownik projektu Kapitalni.org w Wonga w Polsce.Na konferencji zostaną poruszone m.in. tematy takie jak: rynek finansowy, jego instytucja i infrastruktura, problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi jego infrastrukturę, rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta, a także publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych.W spotkaniu udział zapowiedzieli przedstawiciele regulatorów i instytucji monitorującej rynek finansowy m.in. UOKiK, Rzecznika Finansowego, przedstawiciele świata nauki zajmujący się tematyką usług finansowych oraz osoby reprezentujące sektor. Organizatorami konferencji są Instytut Nauk Ekonomicznych, Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów oraz Fundacja „MERCATUS ET CIVIS”.Konferencja została objęta m.in. patronatem UOKiK i Rzecznika Finansowego.