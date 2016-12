„Katarzyna Cerekwicka – Kolędy“ – płyta wyjątkowa

Każdego roku wielu znanych artystów polskiej sceny muzycznej przygotowuje autorskie piosenki świąteczne, ale także swoje aranżacje najpiękniejszych polskich kolęd.

Pectus

„Kolędy przy kominie“

Katarzyna Cerekwicka

Obok zespołu, który wydał klimatyczną płytę, podobnie poczyniła również wokalistka, która przygotowała swoje aranżacje polskich kolęd. Na składance można znaleźć m.in kolędy takie jak „Cicha noc“, „Przybieżeli do Betlejem“, czy „Mizerna Cicha“. Nagrany został również utwór „Na całej połaci śnieg“. Cerekwicka nie wykonuje go sama, albowiem do zaśpiewania tej znanej zimowej piosenki zaprosiła Krzysztofa Kiljańskiego.Płyta jest bez dwu zdań wyjątkowa dla fanów artystki, ale również dla samej Cerekwickiej. To Wigilijna opowieść, przekazana za pośrednictwem dźwięków, które zostały po brzegi wypełnione szczerymi, prawdziwymi emocjami.To 10 pozycji, które na płycie nie znalazły się przypadkiem, albowiem każda z zaśpiewanych kolęd jest dla Katarzyny w pewnym stopniu ważna i wyjątkowa.Nowe wydawnictwo Cerekwickiej doskonale sprawdzi się również jako prezent pod choinkę. Dla wszystkich będzie to świetna okazja do przeniesienia się w świąteczny klimat, a dla najwierniejszych fanów, dodatkowa gratka na wysłuchanie swojej idolki w czymś innym, niż jej autorski repertuar.