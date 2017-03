Kiedy jest idealny czas na kawę?

Większość z was (my również), odpowiedzielibyśmy, że zawsze jest dobry moment na kawę. Jednak zdroworozsądkowa prawda jest nieco inna. Co mówią specjaliści na temat porannej kawy?





Czytaj więcej: Cała sprawa kręci się dookoła kortyzolu, potocznie nazywany hormonem stresu. To on jest odpowiedzialny za utrzymywanie nas w stanie czujności i pobudzenia. Jego skok w naszym organizmie następuje zwykle pomiędzy...Czytaj więcej: http://hiro.pl/kiedy-jest-idealny-czas-na-kawe/