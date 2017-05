"Kiedy Polska była Polską"; recenzja filmu "Szczęście świata".

W ramach 15.Festivalu des Neuen Polnischen Films, w imieniu PP. Słomków, zaprezentowano w kinie Metropolis w Hamburgu, film reż. Michała Rosa "Szczęście świata". Film rozgrywa się w jednej kamienicy na pograniczu Śląska z Niemcami.

Film jest umieszczony w pierwszych dniach II wojny światowej. Nieco ekscentryczny, ponieważ krąży niczym Ziemia i inne Planety wokół jednej jedynej kobiety, która sama siebie nazywa: "Szczęściem świata"!

Ci pożałowania godni mężczyźni, którzy niczym "planety" wokół tego Słońca świata krążą, każdemu z nich czegoś brak...



Tę ułomność własnej historii życia, zawodu, czy hobby... starają się zrekompensować sobie obecnością i serdecznością wobec nich Żydówki Róży.

Polska, Śląsk przed II Wojną światową bogata była w wielonarodowość w Obecność zarówno Polaków, przedstawicieli Narodu Judejskiego, jak i autochtonów pochodzenia niemieckiego. Tamta Polska stanowiła wielobarwną mozaikę narodowości; ludzi, którzy się wzajemnie poważali, szanowali, kochali.... Film "Szczęście świata" reż. M. Rosa nie jest opowiastką "dla zabawy" o Żydówce Róży i jej kochankach...



To prawdziwa historia Polski; - Polski, której już nie ma. Bo po ataku Hitlera na te ziemie, spośród jedności Wielonarodowościowej Rodziny, wymazany został niczym cyfry matematyka, w kajetanie szkolnym: - Naród Judaiski nad Wisłą i Odrą, do którego przynależała piękna kobieta o złotym sercu, imieniem Róża.



Taki jest dramat tego kraju: Polski, o czym opowiada film; zaś ci faceci - to tylko "świętojańskie robaczki", którym zabrakło odwagi i sił; których sparaliżował strach führera, ażeby ochronić, ukryć przed nim i jego zbirami, to co mieli w życiu najdroższe: - Żydówkę Różę - "Szczęście świata"!



Jaka szkoda, iż na sali kina "Metropolis" w Hamburgu, nie znalazła się ani jedna znajoma twarz Ślązaka, z którym mógłbym wypić po projekcji filmu, lampkę czerwonego wina.