Kielecki dworzec PKS odzyska dawny blask

Dworzec PKS w Kielcach lata swojej świetności ma za sobą. Ostatnio jednak pojawiła się szansa na powrót do dawnych lat, gdy budynek wzbudzał zainteresowanie i uznanie podróżnych. Właśnie zaprezentowano koncepcję jego przebudowy.

Dworzec PKS

Edward Modrzejewski

Jerzy Radkiewicz

Mieczysław Kubala

unikalny i nowatorski przykład architektury PRL, uznawany za jedną z cenniejszych realizacji architektonicznych w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku, i materialny dokument epoki

Marcina Kamińskiego

Bartosza Bojarowicza

w Kielcach oddano do użytku - po dziewięciu latach budowy - 20 lipca 1984 roku, w przededniu 40-lecia PRL. Od początku wzbudzał zainteresowanie charakterystyczną sylwetką przypominającą statek kosmiczny; stąd jego potoczna nazwa "spodek", która utrwaliła się nie tylko wśród kielczan, ale także podróżnych przejazdem odwiedzających to miasto. Autorami takiej koncepcji byli: architektoraz inżynierowie:. Dworzec ma 14 metrów wysokości i trzy kondygnacje. Perony przykryte są wiatą o średnicy 80 m, zawierają 15 stanowisk dla autobusów. Kielecki dworzec PKS znajduje się na liście zabytków jako. Przez ostatnie trzy lata właścicielem dworca była spółka PKS 2, która pod koniec marca minionego roku sprzedała obiekt miastu za 20 milionów złotych. Wtedy też został ogłoszony konkurs na projekt przebudowy i rewitalizacji tego - poniekąd - symbolu grodu nad Silnicą. Do konkursu zgłoszono 9 projektów przebudowy dworca i zagospodarowania otaczających go terenów. Komisja konkursowa za najlepszy uznała ten opracowany przez miejscowych architektów:. Ich koncepcja wyróżniała się m.in. najmniejszą ingerencją w dotychczasową, oryginalną bryłę budowli przy ulicy Czarnowskiej w Kielcach. Zainteresowani i mieszkańcy Kielc mogli zapoznać się z nią podczas prezentacji we wnętrzu dworca w środę, 7 czerwca 2017 roku. Zachowana zostanie kopuła, zadaszenia wspornikowe dla podjazdów autobusów, jedna ze ścian dworca wyłożona zostanie 700 talerzami wyprodukowanymi w fabryce porcelany w Ćmielowie z historycznymi zdjęciami, których charakter określi specjalna kapituła, a które dostarczą m.in. sami kielczanie. Kosmiczny charakter budowli na zewnątrz zostanie podkreślony ruchomymi światłami i planetarnym zegarem wewnątrz dworcowej kopuły. Projektanci przewidzieli stworzenie lapidarium z zabytkami, takimi jak kamera Unitra stanowiąca przykład najstarszego w kraju monitoringu, i nowoczesną mediatekę, z pomocą której będzie można zaplanować podróż po najciekawszych miejscach regionu.Do połowy czerwca br. ma zostać opracowany projekt budowlany, do 15 września - techniczny, a potem nastąpi wyłonienie wykonawcy. Dworzec w nowej szacie ma być gotowy na koniec 2018 roku. Szacowany koszt modernizacji to blisko 40 milionów złotych. Wcześniej jednak, bo 8 i 9 września 2017 r., odbywać się będzie dwudniowa impreza stanowiąca swoiste pożegnanie ze "starym spodkiem". Będzie można zwiedzać wszelkie zakamarki dworca, wysłuchać koncertów, a także wziąć udział w międzypokoleniowej potańcówce w hali dworca.