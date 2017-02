Kim jest egzorcysta

Tam gdzie kończy się już logika i rozumowanie i tam, gdzie się kończą pozytywne emocje, możemy mieć do czynienia z siłami nieczystymi. Chcąc uchwycić negatywne myśli trzeba uważnie wsłuchiwać się we własne emocje.

Stając się coraz bardziej zestresowani i zbiegani w codziennych obowiązkach i w natłoku informacji, niekoniecznie ważnych dla nas, stajemy się podatni, na wpływ zarówno mocy niezauważalnych dla nas gołym okiem, jak i na wpływy źle życzących nam osób. Coraz częściej, więc zwracamy się do osoby, jaką jest egzorcysta.Egzorcyzm to po prostu usunięcie negatywnych duchów, emocji i energii od osoby lub lokalizacji. Ponieważ demony i duchy nie są fizyczne. Psychiczne zdolności człowieka, który podejmuje się takich działań, jakim jest ceremonia odczyniania negatywnych oddziaływań czy opętania muszą być silnie rozwinięte, a egzorcysta musi posiadać, wiedze czy negatywne moce są rzeczywiście obecne w lub wokół osoby lub lokalizacji, oraz jak je usunąć. Aby pozbyć się negatywnych sił z niższych płaszczyzn egzystencji jest krytyczna konieczność przeprowadzenia udanego egzorcyzmu.Zagospodarowana od dzieciństwa Wasza podświadomość, świadomość i nadświadomość przez sakrament chrztu i bierzmowanie są praktycznie nie do usunięcia i będą dawały znać o sobie do końca Waszych dni. Po etapie oczyszczenia następuje drugi etap życia duchowego, czyli oświecenie. Łatwo wpaść w pułapkę fascynacji złem, a trzeba wiedzieć, że i diabeł potrafi uzdrowić, gdy tylko jest mu to potrzebne, aby potem kogoś jeszcze bardziej pogrążyć. Zło może pociągać, ale jest nudne. Zazwyczaj ukryty, szatan w dzisiejszych czasach działa z podniesionym czołem w potężnych strukturach grzechu takich jak aborcja, pornografia, niewolnictwo seksualne, wojujący homoseksualizm i terroryzm. Teoretycznie, aby zabezpieczyć się przed opętaniem wystarczy modlić się, chodzić do kościoła, przyjmować komunię świętą, nie zajmować się okultyzmem czy astrologią itp. Ale opętanie nie zawsze jest wynikiem zawarcia paktu.Najlepszą zapłatą dla diabła jest dusza człowieka. Diabeł nie może opętać nas bez naszej zgody, bo broni nas Bóg, ale na otwarcie na złego ducha może wpłynąć nie tylko nasz grzech, ale i naszego przodka i wtedy jesteśmy niemal bezbronni. Inteligencja złych duchów jest o wiele większa niż człowieka. One nie mają sklerozy i pamiętają wszystko co działo się nie tylko w życiu danego człowieka, ale i jego przodków. Kiedyś podczas egzorcyzmu usłyszałem, że węzły krwi są mocniejsze od paktu. Niestety przy dużych zbrodniach lub uprawianiu magii jest możliwość przekazania przekleństwa opętania nawet w dalekie pokolenia. Nawet palenie papierosów, przekleństwa, nienawiść czy regularne, nałogowe picie alkoholu mogą otworzyć furtkę diabłu. To fantastyczny sposób wchodzenia w opętanie, bo wydaje się to nam normalne. Na opętanie przez diabła pomaga tylko egzorcyzm większy, w przypadku nawiedzeń mamy w zanadrzu cały szereg modlitw oczyszczających.Porzuć wszystkie czynności i choć na chwilę się odpręż pozwalając, by twoje myśli pomknęły ku najpiękniejszym wspomnieniom i jeśli nie potrafisz odnaleźć ich w chwili teraźniejszej, niech przeszłość stanowi dla ciebie pomost pomierzy przyjemnością a teraźniejszością. Pamiętaj jednak, że to, co odczujesz, odczujesz w teraźniejszości, w ten sposób przekażesz sobie do chwili obecnej.Chcąc uchwycić negatywne myśli trzeba uważnie wsłuchiwać się we własne emocje. Należy analizować jakie słowa, jakie zdarzenia wywołują w nas negatywne odczucia. Dobrze jest takie myśli zapisać i zastanawiać się nad ich sensem. W ten sposób osłabiamy tkwiące w nich złe emocje. Wiele z tych myśli stoi w sprzeczności z naszymi życiowymi potrzebami, dlatego spychamy je do podświadomości. Warto podkreślić, że w ten sposób rozumiane pozytywne myślenie wymaga odwagi, gdyż związane jest ze zmiana nawyków i poznawaniem nowych obszarów naszej osobowości.