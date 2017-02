Klub Gaja. Dąb Józef znajduje się w środku europejskiej stawki

Do końca lutego 16 drzew z 16. krajów rywalizuje o tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2017. Nasz kandydat w tym konkursie to dąb Józef z Wiśniowej. Zachęcamy do internetowego wsparcia polskiego reprezentanta.





Konkurs Europejskie Drzewo Roku został zapoczątkowany w 2011 r. W finale konkursu biorą udział zwycięzcy etapów krajowych.650.letni dąb szypułkowy Józef, zwycięzca polskiej edycji konkursu w 2016 roku, zajmuje obecnie 9. miejsce w rankingu, na naszego kandydata zagłosowało już blisko 3 tysiące osób.Głos można oddać na stronie www.treeoftheyear.org.- „W naszym coraz bardziej zurbanizowanym świecie drzewa trzeba otaczać szczególną atencją. Cieszę się, że konkurs Europejskie Drzewo Roku składa hołd niezwykłym historiom drzew oraz relacjom jakie łączą nas z drzewami „– powiedział Karmenu Vella, europejski komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, który objął patronatem Ceremonię Rozdania Nagród Europejskiego Konkursu Drzewo Roku 2017- czytamy na stronie Klubu Gaja. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, z siedzibą w Wilkowicach – jedna z najstarszych niezależnych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego i prawami zwierząt w Polsce apeluje również o przekazywanie na rzecz Klubu 1% podatku.Na stronie Klubu znajdziecie Państwo bezpłatny program PIT lub w deklaracji podatkowej PIT wystarczy wpisać KRS: 0000120069.