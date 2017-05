Kolejna edycja Startup Mixer w Rzeszowie

8 czerwca br. o godz. 17:00 w Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów odbędzie się kolejna, już XIX edycja spotkań biznesowych z cyklu Startup Mixer.

Spotkania organizują Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Uniwersytecie Rzeszowskim, we współpracy z Biurem Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Rzeszów.Gościem specjalnym spotkania będzie Marcin Ujejski prezes zarządu spółki Timber Traders Investment, menedżer w Vantis Holding, założyciel i twórca bloga biznesjestprosty.com. Współtworzy wiele różnych projektów, kocha przedsiębiorczość oraz brain-entertainment. Propaguje koncepcje tworzenia biznesów efektywnych, w których nie rywalizuje się ceną. Pomaga małym firmom tworzyć strategię rozwoju i model biznesowy niekonkurujący ceną. Swoją pierwszą firmę założył w wieku 20 lat.Nie zabraknie również prezentacji startupów, które przed jury zaprezentują swoje pomysły biznesowe. Podczas najbliższego spotkania zaprezentują się trzy początkujące firmy tj.nanocoder.pl - firma tworzona przez zespół młodych i ambitnych programistów, którzy postanowili wspólnie stawić czoło nowym wyzwaniom w dziedzinie technologii oprogramowania. Firma świadczy usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn i sklepów internetowych, systemów informatycznych oraz aplikacji komputerowych.GroovyWoodz - produkcja akcesoriów dekoracyjnych, kuchennych, gadżetów oraz mebli wykonywanych głównie z drewna, w tym z drewna porozbiórkowego, według własnych projektów oraz projektów klientów.heron11 - grafika i animacja 3D dla technologii i przemysłu. Firma zamienia pomysł inżyniera w film 3D prezentujący gotowy produkt. Czy jest to projekt gadżetu, czy wizja megafabryki, ich wizualizacja może powstać nawet w kilka dni.- Startup Mixer to spotkanie dla osób, które myślą o biznesie w nowoczesny sposób, organizowane przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Rzeszowie wpisujące się w cykl spotkań odbywających się w całej Polsce. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych założeniem firmy, początkujących przedsiębiorców oraz przedsiębiorców. Przedsięwzięcie stanowi doskonałą platformę, by w nieformalnej atmosferze, w gronie ekspertów zaprezentować swoją inicjatywę biznesową, wymienić się doświadczeniami i pomysłami - informuje Wioletta Choma-Wiątek, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy WSIiZ http://kandydaci.wsiz.rzeszow.pl/ w Rzeszowie.Jeśli szukasz inspiracji, chcesz nawiązać nowe kontakty biznesowe i spędzić wieczór w przyjemnej startupowej atmosferze to nie może cię tam zabraknąć!Rejestracja https://startupmixer-czerwiec.evenea.pl/