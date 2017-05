KONCERTY NA ŻYWO Chata Alchemika Szamotuły 27.05-09.06/ 2017 wstęp wolny

Szamotuły Chata AlchemikaDeptak PKS 7start 22:00wstęp gratisstrona FB :https://www.facebook.com/polloi.hoi/muzyka : https://soundcloud.com/hoi_polloi/alive-forever/Hoi Polloi to zabawa niekonwencjonalną muzyką. Jest to też projekt czterech młodych poznaniaków, pozytywnie zakręconych na punkcie muzyki. Grają swoje autorskie, klimatyczne rockowo-alternatywne utwory. Dźwięki i spójność, w tej czasem chaotycznej niespójności, daje w ich przypadku świetne efekty.wstęp wolnystart 22:00Szamotuły Deptak PKS 7Brudne Dzieci Sida – jednoosobowy zespół punkrockowy, założony pod koniec lat 90. przez Grzegorza Kmitę „Patyczaka”. Nazwa zespołu nawiązuje do osoby Sida Viciousa, basisty punkowego zespołu Sex Pistols.strona FB : https://www.facebook.com/trzy.akordy.darcie.mordymuzyka: https://www.youtube.com/watch?v=8FLxECrQ_s4Szamotuły Chata AlchemikaDeptak PKS 7start 22:00wstęp gratisSatellites nie istniałyby gdyby kiedyś muzycy nie usłyszeli RAMONES.Muzycy Dumbs i P.D.S. w składzie zespołu Satellites debiutującego płytą "Interpunkcja".Debiut płytowy zespołu w którym udzielają się muzycy z dwóch warszawsko-legionowskich kapel DUMBS i P.D.S. Oba zespoły zakończyły działalność kilka lat temu pozostawiając po sobie po kilka albumów, ale najwyraźniej duch punk rocka zwyciężył co w efekcie zaowocowało powstaniem Satellites.Zespół istnieje od kilku lat, a płyta o tytule "Interpunkcja" jest zbiorem nagrań zarejestrowanych w latach 2014-2015 w studio Chleff (Chotomów/Legionowo).Pośród 14 kompozycji zawartych na płycie Satellites, fani Dumbs i P.D.S. bez problemu znajdą odniesienia do dokonań obu wspomnianych grup, a także do repertuaru Ramones którzy w mniejszym lub większym stopniu byli inspiracją dla muzyków obu wspomnianych zespołów. Na płytę trafił także cover wielkiego przeboju grupy The Crystals "Then He Kissed Me" wydany w 1963 roku, który kilka lat później grupa Beach Boys nagrała we własnej wersji jako "Then I Kissed Her"... I własnie taki tytuł figuruje przy wersji Satellites na albumie "Interpunkcja".W nagraniu płyty udział wzięli także specjalni goście, w tym muzycy znani z zespołów Warsaw Dolls i Inhalatorsstrona FB : https://www.facebook.com/satellites...muzyka: https://youtu.be/O6wfO5YjQt0Szamotuły Chata AlchemikaDeptak PKS 7start 22:00wstęp gratisŚpiewająca basistka & panowie dbający o świdrujące solówki gitarowe i dostateczny poziom hałasu bębnów – to mieszanka tworząca muzykę zespołu ANTIGRAVITY. W składzie zespołu istotna jest równowaga pomiędzy ciężkim brzmieniem a płynącą z serca melodią. Stylistykę muzyczną grupy można umownie określić mianem gitarowego r'n'rolla z tendencją do niczym nieskrępowanej wolności spod znaku alternatywnego kombinatorstwa.W styczniu 2017 zespół wydał debiutancką EPkę "Crossroads".STRONA FB:https://www.facebook.com/AntigravityBand/MUZYKA:https://www.youtube.com/watch?v=nmuOfh2m4Gg26.05.17|Antigravity Mustang Live Music Clubhttps://www.muno.pl/forum/thread/27197/|27.05.17|Hoi Polloi Chata Alchemika Szamotułyhttp://www.muno.pl/forum/thread/27188/|02.06.17| koncert Brudne Dzieci Sida Chata Alchemika Szamotułyhttps://www.muno.pl/forum/thread/27192/|03.06.17| Tribute to Ramones / Satellites Chata Alchemika Szamotułyhttp://www.muno.pl/forum/thread/27150/|09.06.17|Finał EMERGENZA FESTIVAL POLSKA / Poznań u Bazylahttp://www.muno.pl/forum/thread/27172/|09.06.17| RusT / U BAZYLA POZNAŃ EMERGENZA FESTIVAL POLSKAhttps://www.muno.pl/forum/thread/27194/|09.06.17| ANTIGRAVITY CHATA ALCHEMIKA SZAMOTUŁYhttps://www.muno.pl/forum/thread/27195/|09.06.17| The Underdogs Poznań U Bazylahttps://www.muno.pl/forum/thread/27196/|17.06.17|koncert Inundation Chata Alchemika Szamotułyhttps://www.muno.pl/forum/thread/27201/V EDYCJA FESTIWALU HEY HO ! RAMONA 21/22.07.17https://www.muno.pl/forum/thread/27200/|21.07.17| V Festiwal Hey Ho ! Ramona // koncert zespołu WChttps://www.muno.pl/forum/thread/27100/|21.07.17| ULICZNY OPRYSZEK HEY HO ! RAMONA TRZCIEL http://www.muno.pl/forum/thread/27198/|21.07.17| V Festiwal Hey Ho ! Ramona koncertKolaborancihttps://www.muno.pl/forum/thread/27112/|22.07.17|LOS FASTIDIOS HEY HO ! RAMONA TRZCIELhttps://www.muno.pl/forum/thread/27199/|30.09.17| Łódź Krańcoofka TZN XENNAhttps://www.muno.pl/forum/thread/27120/|07.10.17| Kraków Apoteka TZN Xenna