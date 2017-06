Kościan. "Tu byłem. Tony Halik" - spotkanie z Mirosławem Wlekłym

Biografia Tony'ego Halika to pozycja, której oczekiwano od lat. Człowiek, który podołał temu zadaniu to Mirosław Wlekły. W sobotni wieczór spotkał się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie.

" - Na szczęście to nie szło na żywo - wspomina Badowski - i jak mówił do kamery, że państwo Majów upadło dlatego, że klasa robotnicza chciała obalić kapitalizm, to przy montażu to można było wycinać. Ubarwiał niebywale."

