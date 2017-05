Kraków. NEXT LOVE

NEXT LOVE to wystawa szkła artystycznego, która ma pokazać, iż jest ono tworzywem pełnym możliwość, które wydobyć może z niego tylko wytrawny artysta, taki jak Patrik Illo.

„Trzeba być wybitnym projektantem szkła, żeby zgrabnie łączyć żart i funkcję. Przekraczać technologiczne ograniczenia, tworząc piękne i jednocześnie użyteczne obiekty. Bo „bawiąc się szkłem” nie można zapomnieć, że kieliszek do wina służy jednak do picia wina, a do wazonu do kwiatów trzeba nalać wodę. Przez lata współpracy z hutami szkła Patrik Illo udowadnia, że piękne jest użyteczne, a użyteczne – piękne”