Kraków. Wystawa OGRODOWA/GARDEN STREET

Duch fabrycznej Łodzi zamknięty w starych meblach i zrujnowanych wnętrzach – to swego rodzaju Signum temporis XXI w. - zdaje się twierdzić w swojej sztuce Urszula Tarasiewicz.

vanitas

„Zdjęcia Tarasiewicz to proste kadry. Na próżno szukać w nich zabawy kompozycją, budowania ciekawych ujęć. Nie temu z resztą służą. One nie mają bawić, nie mają sprawić, że oglądając je poczujemy się dobrze. Mamy poczuć na własnej skórze, to uczucie smutku, jakie musiało towarzyszyć lokatorom tych wnętrz. Mamy poczuć szorstkość tego miejsca, które na naszych oczach odchodzi w przeszłość. Dzięki tym zdjęciom, zostanie w naszej pamięci.”